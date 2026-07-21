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台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳 連續九年蟬聯米其林一星殊榮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳連續九年蟬聯米其林一星殊榮。圖／業者提供
台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳連續九年蟬聯米其林一星殊榮。圖／業者提供

有「紅色美食聖經」之稱的《米其林指南》（The Michelin Guide）21日公布《臺灣米其林指南2026》星級餐廳名單。台北文華東方酒店旗下「雅閣」中餐廳憑藉穩定且精湛的粵菜表現，再度榮獲米其林一星殊榮，締造連續九年摘星紀錄，持續穩居台灣頂級粵菜餐廳代表之一。

台北文華東方酒店表示，「雅閣」多年來以細膩的粵菜工藝、嚴選食材及穩定的餐飲品質，持續獲得米其林指南肯定，也展現台灣粵菜料理在國際餐飲評鑑中的競爭力。

台北文華東方酒店總經理岱旭賓（Subin Dharman）表示，《米其林指南》是全球最具指標性的餐飲評鑑之一，「雅閣」能連續九年獲得一星肯定，不僅代表餐廳始終維持卓越的料理水準，更彰顯酒店多年來對品質、創新及服務的堅持。

他指出，從食材挑選、料理詮釋到服務體驗，「雅閣」團隊始終以最高標準要求自己，希望透過細膩的廚藝與貼心服務，帶給每位賓客難忘的用餐體驗。此次再度摘星，是整個團隊共同努力的成果，未來也將持續追求卓越，提供更高品質的餐飲服務。

「雅閣」主廚阮明燊來自香港，深耕粵菜領域逾28年，始終秉持「回歸粵菜本真」的料理理念，在保留傳統粵菜精髓的同時，融入當代創意，賦予經典料理新的風貌。

阮明燊自2018年加入台北文華東方酒店擔任副主廚，協助餐廳摘下首顆米其林一星，並一路維持餐廳的高水準表現。今年初正式升任主廚後，持續帶領團隊精進料理品質與用餐體驗。

阮明燊表示，粵菜講究尊重食材原味，並重視時令食材運用及火候掌握，很榮幸「雅閣」能再次獲得米其林指南肯定，這份榮耀屬於整個團隊。他強調，未來仍將秉持初心，持續精進每一道料理與每一次服務，為賓客呈現最細膩且具溫度的粵式饗宴。

除了料理品質外，文華東方也認為，細膩的服務是「雅閣」能夠持續摘星的重要關鍵。餐廳服務團隊秉持文華東方一貫的國際款待精神，透過持續培訓及經驗傳承，從迎賓、餐酒搭配到用餐節奏安排，皆以高規格標準提供服務，打造兼具品味與溫度的頂級用餐體驗。

酒店表示，未來「雅閣」將持續以「講求原味、順應時令」為核心理念，在傳承經典粵菜文化的基礎上融入創新思維，持續探索粵菜料理的更多可能，為海內外饕客帶來兼具傳統底蘊與當代美學的精緻餐飲體驗。

米其林 台北文華東方

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