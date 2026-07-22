告別雨天開車、通勤「濕身」窘境！獨家專利旋封傘套 5秒旋轉收乾重新定義雨具

圖/有你共創提供

每逢夏季，台灣進入午後雷陣雨與颱風季節，短時間強降雨及強風已成為民眾日常生活中常見的氣候型態，雨傘也因此成為通勤族不可或缺的隨身用品。然而，搭乘大眾運輸工具時雨傘滴水、開車上下車時容易淋濕，以及進入室內後濕雨傘收納不便等情況，都是不少民眾在雨天經常面臨的困擾。

隨著消費者對生活便利性的要求提升，雨具產品的設計也逐漸從單純遮雨功能，延伸至收納便利性、攜帶體驗及使用舒適度等面向，機能型雨具逐漸受到市場關注。

20年頂級研發結晶：Bee Fast. Bee Dry.

旋封不滴傘 BEE'S UMBRELLA的設計核心為「極致乾爽、精準收納」，以雨天收納需求為設計出發點，將一體式旋封傘套整合於雨傘本體，使用者收傘後可透過旋轉方式完成密封，將傘面殘留水滴包覆於傘套內，降低雨水滴落造成的不便，也方便放入包包或車內攜帶。

相較於多數雨傘著重於抗風、防水或防曬等功能，Bee's Umbrella 將產品開發重點放在收傘後的使用體驗，希望改善雨天通勤、開車及室內移動時常見的滴水與收納問題。

品牌擁有超過 20 年雨傘產品研發與行銷經驗，以 "Bee Fast. Bee Dry." 為品牌理念，設計靈感來自蜜蜂高效率且有秩序的工作方式，期望透過產品設計，提升雨天使用的便利性，讓雨傘在收起後也能兼顧乾爽與收納體驗。

四大機能亮點：專為高頻通勤族設計

除了旋封不滴水的專利設計外，BEE'S UMBRELLA也同步搭載多項高機能設計，包括:

* 旋封一體式傘套：收傘後快速完成密封，鎖住殘留水滴，減少雨水滴落。

* 記憶摺疊傘布：依照摺痕快速收整，不易皺亂，提升收納效率。

* 10骨玻璃纖維抗風骨架：兼具柔韌性與耐用性，提升抗風能力，面對強風更穩定。

* 安全中棒設計：降低收傘時回彈的不便，收傘更省力、更安全。

透過上述設計，產品可因應通勤、開車及日常外出等不同使用情境，提升雨天收納便利性與整體使用體驗。

群募推手「有你共創」專業操盤：精準對接市場痛點

本次「旋封不滴傘 BEE'S UMBRELLA」募資專案，是由國內知名行銷團隊「有你共創（uniicreative）」責專案規劃與數位行銷。

有你共創專案團隊表示：「在進行市場與網路聲量分析時，我們發現消費者在挑選自動傘時，最在意的其實是開收傘的便利性與收傘後的滴水狼狽感。BEE'S UMBRELLA 的一轉鎖水和分段防爆中棒直接擊中了通勤族、開車族在極端氣候下的生活痛點。我們希望透過這次的群眾募資，不只是推廣一支雨傘，更是為台灣的通勤族建立一種輕鬆優雅應對雨天的新生活型態。」

有你共創透過精準的市場洞察，將產品的高規格機能轉化為貼近消費者的「情境式溝通」，從前測預熱到正式上線，協助品牌完整傳遞「收傘，也可以很乾爽」的產品理念。

7月22日正式上架嘖嘖 搶購超早鳥優惠

圖/有你共創提供

「旋封不滴傘 BEE'S UMBRELLA」將於 7 月 22 日（三） 正式在 嘖嘖募資平台 上線。期間將推出限時限量的超早鳥及問卷VIP優惠方案。品牌表示，希望透過這次群眾募資，讓更多消費者體驗以收納便利為核心的雨具設計

關於 有你共創數位（uniicreative）

有你共創數位股份有限公司以「點亮未來、創造無限」為使命，專注於文創及設計領域的跨境全通路服務與品牌孵化。我們不僅是推動優質創意的引擎，更是品牌與創新產品邁向國際市場的堅實橋樑。

在群眾募資與創新科技領域，有你共創具備深厚的專案操盤實力，至今已成功操盤超過 200 件募資專案，累積贊助人數突破 20 萬人。我們屢創市場佳績，曾締造單檔募資額突破 6,000 萬元的日本設計皮夾，以及超過 2,500 萬元的智慧電子鎖等驚人紀錄；同時也擅長發掘如新一代固態行動電源等前瞻性科技好物，並透過專業的募資顧問服務，為品牌量身打造專屬的上市策略。

從市場定位、視覺包裝、話題操作到精準的數位廣告策略，有你共創協助無數設計團隊與新創品牌在競爭激烈的募資平台上脫穎而出。憑藉著厚實的百萬會員數據庫與自動化行銷技術，我們能精準鎖定目標客群，極大化募資專案的轉換率。結合旗下設計電商平台，有你共創提供從募資首發到長銷營運的一站式通路服務，期待未來與更多充滿熱情的創新團隊攜手，將好設計帶給全球消費者。

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