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台南首摘米其林星級餐廳 「予島 YuDao」橫掃米其林三大獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
星級餐廳─予島 YuDao。圖／店家官網
星級餐廳─予島 YuDao。圖／店家官網

國際美食評鑑《米其林指南》今（21）日公布2026年餐廳名單，台南美食迎來歷史性突破。位於漁光島的「予島 YuDao」首度入選即一舉拿下「米其林一星」、「米其林綠星」及特別獎「年度開業大獎」三項殊榮，成為台南首家米其林星級餐廳，也締造初次入選便橫掃三大獎項的亮眼紀錄。

統計今年《米其林指南》評選結果，台南共有1家星級餐廳、30家必比登推介及30家入選餐廳；其中「Musa」及「土城海產店」為今年新入選餐廳，展現台南餐飲多元且深厚的實力。

市長黃偉哲表示，「予島 YuDao」同時榮獲米其林一星、綠星及年度開業大獎，代表其不僅擁有卓越料理水準，也在永續理念、在地食材運用及餐飲創新上獲得國際肯定，為台南餐飲發展寫下嶄新里程碑。

主廚楊柏偉在頒獎典禮上感性表示，一次獲得三項殊榮讓人感到非常不真實，感謝團隊、一路支持的餐飲前輩、家人及太太，也感謝米其林的肯定，未來將持續透過料理呈現台灣不同的風土滋味，帶給更多人感動。

觀光旅遊局長林國華表示，今年新入選的「Musa」位於中西區，以道地泰國街頭風味結合現代餐飲空間，深受年輕族群喜愛；安南區的「土城海產店」則以新鮮海產及道地料理聞名，是許多饕客必訪名店，歡迎民眾前往品嚐。

觀旅局指出，市府已同步更新「2026台南米其林美食地圖」，串聯星級餐廳、必比登推介及入選店家，邀請國內外旅客跟著《米其林指南》探索台南美食魅力，感受府城兼具傳統與創新的飲食文化。

新入選─Musa泰國料理。圖／店家粉專
新入選─Musa泰國料理。圖／店家粉專

新入選─土城海產店。圖／店家提供
新入選─土城海產店。圖／店家提供

米其林 台南 黃偉哲

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