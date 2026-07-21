快訊

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」！報復美軍炸核電站

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

2026米其林揭曉 台中「鹽之華」掉出榜單、「山与」新入榜

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中頂級餐廳「JL Studio」的玫瑰奶水，2026米其林指南再度順利蟬聯拿下三星。圖／JL Studio提供
台中頂級餐廳「JL Studio」的玫瑰奶水，2026米其林指南再度順利蟬聯拿下三星。圖／JL Studio提供

2026米其林指南今天公佈，全台共61間餐廳摘星，總計一星餐廳49家，二星9家，三星3家，2家跌落榜單，其中位於台中的一星餐廳「鹽之華」未能順利蟬聯，掉出摘星名單；而位於台中西屯的「山与」則首度入榜一星餐廳。

2026台灣米其林指南今天揭曉，今年評選範圍涵蓋台北市、台中市、台南市、高雄市、新北市、新竹縣、新竹市，連年擴大全台美食規模。

台中頂級餐廳「JL Studio」於2020年獲得米其林指南二星肯定，並於2023年升格三星，成為台中首間米其林三星餐廳，也是全球首家以新加坡料理風格摘下米其林三星殊榮的餐廳。今年的榜單中，「JL Studio」順利蟬聯拿下三星。

另外，今年台中拿下一星餐廳為澀 (Sur-)、俺達的肉屋、L'Atelier par Yao、元紀，以及首次入榜的「山与」。不過，自2020年首度摘星的「鹽之華」已經連續上榜6年，但今年未能順利蟬聯一星肯定，調出摘星名單。

米其林

延伸閱讀

2026米其林星級餐廳公布 新竹縣「鮨安」、台南「予島」摘一星

新竹、台南「米其林星星」首度破蛋 鮨安主廚：新竹不是美食沙漠

2026米其林餐廳出爐 榜單出現10家新面孔、這縣市首摘星

2026米其林摘星餐廳曝！中山區穩居米其林熱區 這縣市擺脫美食沙漠

相關新聞

2026米其林揭曉 台中「鹽之華」掉出榜單、「山与」新入榜

2026米其林指南今天公佈，全台共61間餐廳摘星，總計一星餐廳49家，二星9家，三星3家，2家跌落榜單，其中位於台中的一星餐廳「鹽之華」未能順利蟬聯，掉出摘星名單；而位於台中西屯的「山与」則首度入榜一星餐廳。

2026米其林餐廳出爐 榜單出現10家新面孔、這縣市首摘星

2026年米其林星級餐廳名單出爐！今年獲得星級評等的餐廳共有61間，其中有10家新面孔，其中台北市共有47家餐廳獲選、台中市6家、高雄市6家，今年台南市和新竹縣也各有1家餐廳入選。

2026米其林摘星餐廳曝！中山區穩居米其林熱區 這縣市擺脫美食沙漠

2026年米其林星級餐廳名單出爐！本次獲得星級評等的餐廳共有61間，其中有10家新面孔，在縣市分布方面，台北市共有47家餐廳獲選、台中市6家、高雄市6家，今年台南市和新竹縣也各有1家餐廳入選。而米其林餐廳最熱的行政區，仍為台北市中山區，有19間入榜居冠，大安區今年則有12間入榜。

博客來旗艦書店生日慶登場 首度引進Jellycat、柯達等話題新品

統一（1216）集團旗下全台首家博客來旗艦書店迎生日慶，7月24日起推出「跨越世代的想像共同體」主題活動，聚焦文學閱讀、IP潮流、跨界文化及親子共讀四大面向，更首度引進Jellycat、noodoll絨毛玩偶、hellolulu旅行包袋、柯達復古相機等熱銷商品，透過主題書展、講座活動及特色選物專區，持續擴大實體書店的體驗價值。

新竹、台南「米其林星星」首度破蛋 鮨安主廚：新竹不是美食沙漠

新竹也有米其林星級餐廳了！2026台灣米其林指南於今日（7月21日）正式公佈，全台共計有61間餐廳摘星，434間餐廳上榜。其中位於新竹縣的「鮨安」成功摘下一星，同時並獲「年輕主廚獎」，讓新竹星星名單成功破蛋；至於台南的「予島」則是一次拿下一星、綠星等三項大獎...

淚腺失守！《新．大雄的海底鬼岩城》 神還原名場面 老粉絲與小朋友都會愛上

《新．大雄的海底鬼岩城》成功吸引全家觀影，感人場景令人動容。儘管角色互動略顯不足，但精緻視效和童年回憶，使這部暑期大作值得一看。老粉絲和小朋友皆能在大銀幕上體驗深海震撼！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。