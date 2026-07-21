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2026米其林揭曉 台中「鹽之華」掉出榜單、「山与」新入榜
2026米其林指南今天公佈，全台共61間餐廳摘星，總計一星餐廳49家，二星9家，三星3家，2家跌落榜單，其中位於台中的一星餐廳「鹽之華」未能順利蟬聯，掉出摘星名單；而位於台中西屯的「山与」則首度入榜一星餐廳。
2026台灣米其林指南今天揭曉，今年評選範圍涵蓋台北市、台中市、台南市、高雄市、新北市、新竹縣、新竹市，連年擴大全台美食規模。
台中頂級餐廳「JL Studio」於2020年獲得米其林指南二星肯定，並於2023年升格三星，成為台中首間米其林三星餐廳，也是全球首家以新加坡料理風格摘下米其林三星殊榮的餐廳。今年的榜單中，「JL Studio」順利蟬聯拿下三星。
另外，今年台中拿下一星餐廳為澀 (Sur-)、俺達的肉屋、L'Atelier par Yao、元紀，以及首次入榜的「山与」。不過，自2020年首度摘星的「鹽之華」已經連續上榜6年，但今年未能順利蟬聯一星肯定，調出摘星名單。
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