2026米其林餐廳出爐 榜單出現10家新面孔、這縣市首摘星

2026年米其林星級餐廳名單出爐！今年獲得星級評等的餐廳共有61間，其中有10家新面孔，其中台北市共有47家餐廳獲選、台中市6家、高雄市6家，今年台南市和新竹縣也各有1家餐廳入選。

而米其林餐廳最熱的行政區，仍為台北市中山區，有19間入榜居冠，大安區今年則有12間入榜。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，米其林餐廳最密集的中山區，主要分布在兩大高端商圈，一為晶華商圈，國際客多，餐飲要求水準高。

另外一個則為大直內湖商圈，除了因水岸豪宅聚落，豪宅客層密度高，加上臨近內科園區，匯集大量高收入消費族群，因此大直內湖商圈成為國內最具指標性的米其林商圈。

至於大安區亦有12間餐廳入榜，不乏隱身巷弄的日本料理店，張旭嵐分析，東區大型餐飲店面多在主幹道，逛街人潮多隱密性不高，反倒催生了巷弄店面商機。

尤其日本料理店講究溫馨氛圍，近距離和師傅互動，鑑賞製作過程，因此整體空間需求不如歐式料理或西餐廳高，大安區巷弄內鬧中取靜的特質，更能符合日本料理經營氛圍需求。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，本次新竹與台南終於成功摘星。

其中新竹首間摘星的餐廳「鮨安」，位於竹北高鐵特區，周邊鄰里近年的家戶平均年所得超過300萬元，是全台灣最富有的區域之一，被視為台北之外的「新天龍國」，居民的高所得，也帶動高消費餐飲的崛起，成功孕育出新竹地區首間米其林摘星餐廳。

台灣小吃之都的台南市，也憑藉漁光島上新開幕的「予島」，晉升米其林星級城市。漁光島雖是居住人口稀少的海岸沙洲，但沙灘美景吸引大量遊客到訪，且漁光島還鄰近亞果遊艇港，是富人休閒娛樂的重鎮，加上漁光島旁的安平五期重劃區，不僅是台南市的府會行政中樞，也是台南市高樓建築最密集的豪宅聚落，因此對精緻餐飲的接受度高，順利讓台南在米其林的星級爭霸中突圍。