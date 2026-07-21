博客來旗艦書店生日慶登場 首度引進Jellycat、柯達等話題新品

統一（1216）集團旗下全台首家博客來旗艦書店迎生日慶，7月24日起推出「跨越世代的想像共同體」主題活動，聚焦文學閱讀、IP潮流、跨界文化及親子共讀四大面向，更首度引進Jellycat、noodoll絨毛玩偶、hellolulu旅行包袋、柯達復古相機等熱銷商品，透過主題書展、講座活動及特色選物專區，持續擴大實體書店的體驗價值。

博客來表示，旗艦書店自2025年7月25日進駐台北信義區DREAM PLAZA 6樓，以24小時營業模式營運一年來，逐步形成多元客群共融的城市閱讀場域。觀察顯示，平日主要客群以上班族為主，商業、文學及設計類書籍銷售表現較佳；假日則以家庭客群為主，其中「閱讀綠境」成為親子閱讀與兒童選書的重要空間。

隨著消費者對實體空間需求從單純購書轉向生活體驗，博客來旗艦書店也積極拓展跨界合作，自開幕以來已舉辦逾百場文化交流活動，涵蓋閱讀、旅遊、藝術、美妝、品酒及餐飲等領域，吸引學生、銀髮族及觀光客等不同族群。

此次周年慶規劃15場系列活動，邀請文學家白先勇、推理作家紀蔚然、小說家張國立、華文愛情暢銷作家晨羽，以及美食旅遊作家韓良憶、葉怡蘭、影評人膝關節、米其林一星餐廳主廚Nobu Lee等跨領域講者參與，打造結合閱讀與生活美學的文化交流平台。

在商品布局方面，博客來旗艦書店持續強化「閱讀＋生活選物」模式，瞄準年輕族群對IP、設計商品及療癒經濟的需求，陸續引進國際品牌。此次周年慶期間，首度導入英國絨毛玩偶品牌Jellycat、noodoll系列商品，以及香港品牌hellolulu旅行包袋、美國柯達復古相機等商品，增加書店逛遊體驗。

其中，義大利文具品牌MOLESKINE合作再升級，推出期間限定專區，引進超過200款手帳、筆記本、素描組及包袋商品，並首度曝光「愛麗絲夢遊仙境」聯名系列超過十款周邊商品；此外，隨著復古攝影風潮升溫，博客來也引進柯達M35底片相機及Kodak Charmera迷你數位相機鑰匙圈盲盒，搶攻年輕族群收藏與社群分享需求。