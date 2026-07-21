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新竹、台南「米其林星星」首度破蛋 鮨安主廚：新竹不是美食沙漠
新竹也有米其林星級餐廳了！2026台灣米其林指南於今日（7月21日）正式公佈，全台共計有61間餐廳摘星，434間餐廳上榜。其中位於新竹縣的「鮨安」成功摘下一星，同時並獲「年輕主廚獎」，讓新竹星星名單成功破蛋；至於台南的「予島」則是一次拿下一星、綠星等三項大獎，同樣首度打破台南的星星荒。
位於新竹縣「鮨安」主廚許劉安師承壽司之神小野二郎次子小野隆士，承襲江戶前壽司技藝並融入個人風格，今年不僅成功摘下新竹首星，同時明年才將30歲的他，也同時獲得「米其林年輕主廚獎」。劉安師在合照環節，也大方喊出「新竹不是美食沙漠！」的宣言。
至於台南首間榮獲米其林一星的「予島」，主廚楊柏偉過去曾經營「Sinasera 24」著稱，致力於透過料理展現台灣的食材與餐飲文化。本次除了摘下一星肯定，同時還獲得「綠星」與「年度開業大獎」，堪稱全場的大贏家之一。
2026台灣米其林共計434間餐廳上榜，其中3間餐廳拿下三星，另有9間二星、49間一星，還有9間餐廳拿下綠星，另有146間店家獲得必比登推介。
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