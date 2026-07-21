淚腺失守！《新．大雄的海底鬼岩城》 神還原名場面 老粉絲與小朋友都會愛上

《新．大雄的海底鬼岩城》劇情節奏其實非常好入口，故事順暢，帶著小朋友一起觀影完全沒有門檻問題。

從大雄一行人靠著「海底車」跟「適應燈」闖進萬米深海，到踏入神祕又壯觀的海底王國「姆聯邦」，整趟冒險流暢無負擔，非常適合全家大小進戲院享受。

最感人的名場面依然保持了極高水準，當世界面臨「鬼岩城」自動報復系統的核威脅危機時，原本看似叛逆、愛嘴碎的秘密道具「海底車」，為了保護靜香而義無反顧衝向敵陣的那一刻，眼眶還是不自覺泛淚，老粉絲想看的名場面與震撼感並沒有讓人失望。

新．大雄的海底鬼岩城／劇照

但老實說...個人覺得這部重製版有些許可惜的地方。

最明顯的就是角色之間的互動刻劃稍微少了一點；前面大雄他們在太平洋海底露營、跟海底人艾魯從敵對到建立信任的過程走得有點快...

新．大雄的海底鬼岩城／劇照

若前面能多留一點篇幅讓五人組跟艾魯、海底車深度互動，後段大決戰的情感爆發力絕對會更震撼。

不過這些小小的微調並不影響整部的精彩程度！

新．大雄的海底鬼岩城／劇照

精緻的深海視覺特效、張力十足的音樂，加上滿滿的童年回憶與純粹的感動，依然是一部非常高水準的暑期大作。

無論是想帶小朋友來一趟奇幻的海底大冒險，還是老粉絲想重溫當年的悸動，都非常推薦進大銀幕親自體驗這份深海的震撼！

◎感謝 若鯨 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。