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米其林「全台61間餐廳」摘星 「鹽之華」、「巴黎廳」掉出榜單

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
2026台灣米其林指南正式公佈名單。記者沈昱嘉／攝影
2026台灣米其林指南正式公佈名單。記者沈昱嘉／攝影

2026米其林指南已經於今日（7月21日）正式公佈，全台共計有61間餐廳摘星，434間餐廳上榜，更有多間新入榜的餐廳成功摘星。不過在今年的榜單中，位於台中的一星餐廳「鹽之華」以及台北的「巴黎廳1930x高山英紀」未能順利蟬聯，掉出摘星名單。

本屆的米其林摘星名單中，共有「頤宮」、「JL studio」、「態芮」等3間餐廳拿下三星，另有9間二星、49間一星，還有9間餐廳拿下綠星。今年的榜單中，加入多間新面孔，其中包括台北的「掬」、「Mume」、「晶華軒」、「Restaurant 12」，來自台中的「山与」、高雄的「Nibbon」、「Hābu，以及位於新竹縣的「鮨安」、台南的「予島」等9間餐廳新獲一星；原本一星的「NOBU」今年晉升二星，首次入榜「Mizue」則直接獲得二星肯定。

幾家歡樂幾家愁，自2020年首度摘星的「鹽之華」已經連續上榜6年，但今年未能順利蟬聯；至於同樣掉出榜單的「巴黎廳1930x高山英紀」，於2022年起摘下一星，已經連續摘星4年，今年同樣未能繼續摘星。

米其林

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