父親節也要顧媽媽！超甜李沐曬暖心 情侶鞋爸媽都能穿就推這一雙

今年適逢40周年紀念的HOGAN 2026秋冬以Above the City為主題，帶來多款全新鞋履，包含男女同款的Crosswind、熱賣老爹鞋Hi-Fi系列、全新問世的Maxi I Active雲朵鞋，體現創新結合經典的義式自由精神，今日活動現場並邀請新生代氣質女星李沐甜美出席。

活動中李沐首先分享認為HOGAN體現了一種輕鬆的低調奢華生活風格，而身為小個子的她也特別推薦腳上有著6.5公分高（底）的Maxi I Active系列鞋款，讓她笑稱對身長比例相當「友善」，也是旅行時能走一整天且兼顧穿搭的首選。由於父親節即將來臨，當被問及禮品推薦時，李沐也展現無私孝心，表示既然要送禮給爸爸也不能忘了媽媽，她因而推薦了Crosswind和復古風的Athletic系列，可以成為情侶鞋、也可以當成父親節的餽贈之選。

為致敬品牌歷史，HOGAN 2026發表了結合1986年首款Traditional鞋面與全新Crosswind鞋底的周年款，實踐「創新結合經典」的精神。本季視覺細節也有顯著突破，包含Athletic系列將H Logo加大、且正方化以強化品牌辨識。全新「雲朵鞋」的Messi Active系列亮點首推6.5公分的高度，材質卻保持驚人的輕盈感，鞋底線條更呼應建築美學；Crosswind系列則由滑板鞋演化而來，風格精緻優雅並將H Logo置於前方，以因應長寬褲穿搭潮流；針對台灣市場，HOGAN並發表限定色系列，包含大理石配櫻花粉與白色配白色星沙款，並運用品牌少見的豹紋與千鳥格，營造狂野或貴氣暖冬。

男鞋與中性系列同樣亮點十足，全新H719男鞋系列延續建築感簡潔輪廓，深受歡迎的Athletic復古跑鞋系列則暗藏5.5公分「內」增高功效，並在秋冬換上酒紅、橄欖綠與銀色等色調。HOGAN亦針對商務需求推出洞洞設計款、斜紋牛仔布的Hyperlight系列，將運動機能與商務風結合，滿足現代都市男性在不同場合的穿搭造型需求。

Hogan Cool黑白豹紋馬毛與米蘭夜空黑logo皮革休閒鞋女款，18,000元。圖／HOGAN提供

Maxi I Active米蘭夜空黑與大理石白logo皮革休閒鞋女款，20,300元。圖／HOGAN提供

Crosswind黑白千鳥格編織科技布料休閒鞋女款，17,600元。圖／HOGAN提供

Maxi I Active大理石白與米蘭夜空黑logo皮革休閒鞋女款，20,300元。圖／HOGAN提供

H-Stripes大理石白拼接夜幕藍皮革休閒鞋男款，19,600元。圖／HOGAN提供

Athletic米蘭紅與大理石白logo異材質拼接休閒鞋男款，18,600元。圖／HOGAN提供

HOGAN今年適逢品牌40年，品牌並以Above the City為主題，將建築輪廓融入鞋款設計細節。圖／HOGAN提供

Hi-Fi象牙白與黑白豹紋logo皮革休閒鞋女暖，22,500元。圖／HOGAN提供

Athletic米蘭紅與大理石白logo異材質拼接女士休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供