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2026米其林頒獎完整名單！ 恭喜「頤宮、態芮、JL Studio」榮獲三星 61家摘星餐廳一次看

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2026米其林星級餐廳公布 新竹縣「鮨安」、台南「予島」摘一星

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
「予島」今年一舉拿下一星、綠星與「米其林指南年度開業大獎」三項大獎。記者陳睿中／攝影
「予島」今年一舉拿下一星、綠星與「米其林指南年度開業大獎」三項大獎。記者陳睿中／攝影

《臺灣米其林指南2026》星級餐廳名單正式公佈，一次揭曉台北、台中、台南、高雄，以及新北市、新竹縣與新竹市，共7個城市的完整星級餐廳名單。今年全台共有61家餐廳星光閃耀，包括3家三星餐廳、9家二星餐廳，與49家一星餐廳。其中新竹縣的「鮨安」、台南的「予島」，都是當地首家星級餐廳。

今年一星餐廳名單變動不小，由去年的43家，增加為49家。其中有9家新一星餐廳（包括「新進榜」與「新晉升」），分別是「鮨安」、「予島」、「晶華軒」、「山嶼」、「Nibbon」、「掬」、「MUME」與「Restaurant 12」、「Hābu」。

在二星餐廳方面，除法料餐廳「NOBUO」由一星晉升二星、新進榜日料餐廳「Mizue」一舉拿下二星之外，還有「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」，以及「彧割烹」、「盈科」與「A」共七家餐廳繼續連莊。

今年的三星餐廳名單依舊沒有改變，由君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」繼續蟬聯，完成「九連霸」外；台中的時尚新加坡菜餐廳「JL Studio」，與台北的時尚臺灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，皆四度蟬聯三星寶座。

此外，「米其林指南年度開業大獎」，目的在表揚過去12個月內成功開設餐廳，並以具創意的概念與料理風格，在當地餐飲界產生影響的個人與團隊，得主是台南「予島」。

在個人獎項方面，「米其林指南侍酒師大獎」得主是「Li.nu」的邱雯琪，她是台灣第二位獲得此殊榮的女性侍酒師。為鼓勵餐飲業技巧純熟的專業服務人員而設立的「米其林指南服務大獎」，由「Circum-」的蔡欣宜獲得。今年30歲的「鮨安」主廚許劉安，則拿下今年「米其林指南年輕主廚大獎」。

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「米其林指南侍酒師大獎」得主是「Li.nu」的邱雯琪。記者陳睿中／攝影
「米其林指南侍酒師大獎」得主是「Li.nu」的邱雯琪。記者陳睿中／攝影

「米其林指南服務大獎」，由「Circum-」的蔡欣宜獲得。記者陳睿中／攝影
「米其林指南服務大獎」，由「Circum-」的蔡欣宜獲得。記者陳睿中／攝影

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