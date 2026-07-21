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申有娜率先穿上FENDI秋冬新裝 黑色蕾絲裙配Baguette復刻雙包疊搭好美
韓國女團ITZY成員申有娜（Yuna）成為FENDI 2026-27秋冬系列形象人物，率先演繹品牌新任創意總監Maria Grazia Chiuri掌舵後的最新設計，系列延續品牌深厚工藝底蘊，同時注入嶄新的設計視角，向冒險精神致敬。系列以「Less I, more us」為核心理念，強調集體創意與品牌工藝精神，透過俐落剪裁與經典包款，展現女性剛柔並濟的現代風格。
Yuna所詮釋的兩套造型中，第一套以黑白色調為主軸，以印有「Ti Amo」字樣的黑色T恤，搭配黑色macramé蕾絲半身裙，以及點綴鏡面細節的黑色背心外套，再配上FENDI經典Colibrì鞋款，手提黑色小牛皮中型My Peekaboo包，展現率性又優雅的都會風格。
另一套造型則以白色襯衫搭配黑色半身裙，外罩剪裁俐落的黑色單排扣西裝外套，並穿上Illusion鞋款，詮釋品牌兼具實穿性與時尚感的秋冬穿搭。最受矚目的則是包款搭配，Yuna以Magic托特包結合黑色小牛皮Baguette® 26424復刻版包款，重現2026年2月秋冬大秀首度亮相的雙包疊搭造型，也成為本季最具辨識度的穿搭亮點之一。
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