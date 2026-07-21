六福村暑假推水火神戰 SNOOPY夏日祭同步登場 最低350元入園

迎接暑假旅遊旺季，六福村推出「部落狂歡－水火神戰」夏季主題活動，結合南太平洋部落文化、火舞秀與戲水互動，並攜手SNOOPY打造夏日祭，同步推出聯名餐飲、限量紀念票及多項門票優惠，最低350元即可入園，盼吸引親子與年輕族群消暑同樂。

六福村表示，今年暑假推出全新夏季主題活動「部落狂歡－水火神戰」，以南太平洋部落文化為靈感，規畫日間遊行、草裙舞、高空跳水、水槍互動及夜間火舞秀等系列演出，從下午一路熱鬧至夜晚，打造沉浸式夏日狂歡盛典。

六福村表示，今年主題活動每日自下午2時展開（逢周二停演），首先由「大怒神：圖騰島的覺醒」遊行揭開序幕，部落勇士與舞者將與遊客近距離互動、水槍對戰；下午3時30分推出「薩瓦伊之躍：勇者的試煉」，展現南島文化特色表演；下午5時30分則有「薩瓦伊之舞：大地的召喚」，邀請遊客一同共舞。假日晚間7時壓軸登場的「火神祭典：Siva Afi靈魂之火」，將以火舞與光影演出為夏夜帶來高潮。

除主題活動外，六福村今年也攜手SNOOPY推出「FUN樂趣｜SNOOPY夏日祭」，率先於水樂園登場，打造大型拍照場景、主題休憩空間及聯名餐飲，包括烙印經典圖案的熱壓吐司、法式吐司及造型餅乾等，並同步販售兩款限量聯名套票，分別為結合限量實體紀念票卡的「紀念卡限定套票」，以及搭配聯名餐具組的「獨家餐具組套票」，兼具收藏與實用性。

為吸引遊客入園，六福村也祭出多項優惠方案。即日起至8月30日（9月5日至6日不適用），現場購票符合條件即可享優惠票價，包括穿藍白拖鞋或露臂背心可享450元；設籍桃竹苗或身分證字號含H、J、O、K者，優惠價350元；下午1時後入園則可享午後票399元。

另外，即日起至7月31日推出「水火神暢幸運碼」活動，只要身分證字號或出生年月日含有「5」、「8」、「0」任一數字，即可享主題遊樂園599元、水樂園450元優惠票價，限本人使用，購票及入園時須出示身分證明文件。

六福村表示，希望透過全新主題活動、聯名IP及多元票價方案，讓遊客白天戲水、夜晚欣賞火舞表演，一次體驗暑假最具特色的夏季樂園盛典。

迎接暑假旅遊旺季，六福村推出「部落狂歡－水火神戰」夏季主題活動，並攜手SNOOPY打造夏日祭，同步推出聯名餐飲、限量紀念票及多項門票優惠。記者黃羿馨／攝影

迎接暑假旅遊旺季，六福村推出「部落狂歡－水火神戰」夏季主題活動，並攜手SNOOPY打造夏日祭，同步推出聯名餐飲、限量紀念票及多項門票優惠。記者黃羿馨／攝影

迎接暑假旅遊旺季，六福村推出「部落狂歡－水火神戰」夏季主題活動，並攜手SNOOPY打造夏日祭，同步推出聯名餐飲、限量紀念票及多項門票優惠。記者黃羿馨／攝影