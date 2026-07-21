快訊

2026米其林頒獎／一星得獎餐廳「鮨安」新竹終於首進榜、「予島」榮登3大獎

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

伊朗濃縮鈾離心機下落疑見光！傳藏在神秘「鎬山」 6月底衛星影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

用貼圖完成環遊世界的夢想！加LV line好友免費下載超可愛期間限定

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登世界之旅期間限定貼圖。圖／路易威登提供
路易威登世界之旅期間限定貼圖。圖／路易威登提供

迎接暑假旅遊旺季，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）延續品牌逾170年的旅行文化，推出「世界之旅期間限定貼圖」，將品牌經典旅行元素搬進LINE聊天室，讓日常對話也充滿旅行氛圍。即日起至8月20日止，只要加入Louis Vuitton台灣LINE官方帳號即可免費下載「世界之旅期間限定貼圖」，使用期限180天；分享活動還可同步解鎖限定手機桌布，讓旅行靈感從聊天開始延伸至生活日常。

旅行一直是Louis Vuitton從1854年創立品牌以來的核心精神，代表探索未知、開拓視野與累積人生體驗的過程，其旅行箱、手袋及各式旅行配件，陪伴旅人踏上世界各地，奠定「旅行的藝術」（Art of Travel）的重要品牌價值。繼日前推出《旅行的精神》企劃，走訪阿里山、日月潭與基隆和平島等台灣景點後，此次推出的16款限定貼圖，以品牌吉祥物Vivienne攜手人氣角色dtto friends展開一場世界之旅。貼圖涵蓋Hello、OK、早安、晚安、謝謝、加油、生日快樂等日常最常使用的聊天用語，Vivienne與角色們一邊揮手打招呼、一邊比出OK手勢，也有開心慶生、加油打氣、送上感謝與晚安問候等互動情境，讓聊天更添趣味。

畫面中還巧妙融入Louis Vuitton多款經典旅行單品，包括Monogram Speedy、Keepall、Noé、Steamer包款，以及護照夾、Rolling Trunk行李箱等代表性設計，呼應品牌陪伴旅人探索世界的精神，也讓貼圖成為認識品牌旅行文化的新載體。

路易威登世界之旅期間限定貼圖。圖／路易威登提供
路易威登世界之旅期間限定貼圖。圖／路易威登提供

貼圖 LV

延伸閱讀

世足賽／大力金盃也住豪宅！LV五度打造FIFA世界盃官方獎盃硬箱 還有限量系列

僅300克！就算下雨也能帥一波 LV史上最輕防水絲綢運動鞋

搶攻暑假商機 數碼寶貝+小魔女 DoReMi聯合快閃台中新光三越

LINE禮物五周年、累積突破1億筆送禮私訊 年輕女性大幅使用送禮服務

相關新聞

台中鍋烤節開跑 天天投票抽東京機票、300萬抵用券攻略一次看

「2026台中鍋烤節」逾370家鍋物、燒烤名店參戰，共34家入選，將由國內外專業評審團實地走訪，角逐金鍋獎、金烤獎及金蔬獎。經發局說，邀全國民眾透過「台中通TCPASS」APP每天投票，有機會天天抽咖啡、抽東京來回機票、總額300萬元的鍋烤抵用券，以及汽車等大獎。

申有娜率先穿上FENDI秋冬新裝 黑色蕾絲裙配Baguette復刻雙包疊搭好美

韓國女團ITZY成員申有娜（Yuna）成為FENDI 2026-27秋冬系列形象人物，率先演繹品牌新任創意總監Maria Grazia Chiuri掌舵後的最新設計，系列延續品牌深厚工藝底蘊，同時注入嶄新的設計視角，向冒險精神致敬。系列以「Less I, more us」為核心理念，強調集體創意與品牌工藝精神，透過俐落剪裁與經典包款，展現女性剛柔並濟的現代風格。

六福村暑假推水火神戰 SNOOPY夏日祭同步登場 最低350元入園

迎接暑假旅遊旺季，六福村推出「部落狂歡－水火神戰」夏季主題活動，結合南太平洋部落文化、火舞秀與戲水互動，並攜手SNOOPY打造夏日祭，同步推出聯名餐飲、限量紀念票及多項門票優惠，最低350元即可入園，盼吸引親子與年輕族群消暑同樂。

用貼圖完成環遊世界的夢想！加LV line好友免費下載超可愛期間限定

迎接暑假旅遊旺季，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）延續品牌逾170年的旅行文化，推出「世界之旅期間限定貼圖」，將品牌經典旅行元素搬進LINE聊天室，讓日常對話也充滿旅行氛圍。即日起至8月20日止，只要加入Louis Vuitton台灣LINE官方帳號即可免費下載「世界之旅期間限定貼圖」，使用期限180天；分享活動還可同步解鎖限定手機桌布，讓旅行靈感從聊天開始延伸至生活日常。

趙露思甩甜妹形象輕熟代言周大福珠寶！首秀獻唱亮相故鄉成都

周大福（Chow Tai Fook）宣布邀請演員、歌手趙露思擔任全球品牌代言人，藉由其鮮明個人風格與國際影響力，推動品牌年輕化與全球化布局，並進一步深化與年輕世代消費者的連結。趙露思更現身自己的家鄉成都出席品牌「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕活動，以珠寶結合藝術裝置與音樂演出，展現品牌全新形象。

370家鍋烤業者參戰！台中鍋烤節34家挺進專業評選 全民票選持續進行

「2026台中鍋烤節」全民人氣票選熱烈進行中，今年活動首度採「全民人氣票選」與「專業評審」雙軌並行，共吸引超過370家鍋物、燒烤業者報名參賽，角逐「金鍋獎」、「金烤獎」及「金蔬獎」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。