用貼圖完成環遊世界的夢想！加LV line好友免費下載超可愛期間限定

迎接暑假旅遊旺季，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）延續品牌逾170年的旅行文化，推出「世界之旅期間限定貼圖」，將品牌經典旅行元素搬進LINE聊天室，讓日常對話也充滿旅行氛圍。即日起至8月20日止，只要加入Louis Vuitton台灣LINE官方帳號即可免費下載「世界之旅期間限定貼圖」，使用期限180天；分享活動還可同步解鎖限定手機桌布，讓旅行靈感從聊天開始延伸至生活日常。

旅行一直是Louis Vuitton從1854年創立品牌以來的核心精神，代表探索未知、開拓視野與累積人生體驗的過程，其旅行箱、手袋及各式旅行配件，陪伴旅人踏上世界各地，奠定「旅行的藝術」（Art of Travel）的重要品牌價值。繼日前推出《旅行的精神》企劃，走訪阿里山、日月潭與基隆和平島等台灣景點後，此次推出的16款限定貼圖，以品牌吉祥物Vivienne攜手人氣角色dtto friends展開一場世界之旅。貼圖涵蓋Hello、OK、早安、晚安、謝謝、加油、生日快樂等日常最常使用的聊天用語，Vivienne與角色們一邊揮手打招呼、一邊比出OK手勢，也有開心慶生、加油打氣、送上感謝與晚安問候等互動情境，讓聊天更添趣味。

畫面中還巧妙融入Louis Vuitton多款經典旅行單品，包括Monogram Speedy、Keepall、Noé、Steamer包款，以及護照夾、Rolling Trunk行李箱等代表性設計，呼應品牌陪伴旅人探索世界的精神，也讓貼圖成為認識品牌旅行文化的新載體。