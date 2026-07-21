趙露思甩甜妹形象輕熟代言周大福珠寶！首秀獻唱亮相故鄉成都

周大福（Chow Tai Fook）宣布邀請演員、歌手趙露思擔任全球品牌代言人，藉由其鮮明個人風格與國際影響力，推動品牌年輕化與全球化布局，並進一步深化與年輕世代消費者的連結。趙露思更現身自己的家鄉成都出席品牌「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕活動，以珠寶結合藝術裝置與音樂演出，展現品牌全新形象。

此次品牌形象照中，趙露思演繹周大福DAWN（萬相）系列珠寶。系列設計汲取四瓣花、寶相花等中華文化經典意象，透過流暢簡約的線條重新詮釋東方美學，兼具文化底蘊與現代時尚感，呈現品牌融合傳統工藝與當代設計的珠寶語彙。活動當晚，趙露思除以全球品牌代言人身分首度亮相，也配戴了品牌即將發表的全新珠寶系列登台演唱個人最新音樂作品，換賞有別以往更為成熟的造型在舞台燈光映襯下展現珠寶光彩，為新作提前暖身。

除了趙露思，歌手戴佩妮、胡夢周及NAAN饢樂隊也分別配戴DAWN系列珠寶演出。其中，戴佩妮配戴黃金鑽石鎏彩手鐲，展現成熟優雅氣質；胡夢周以黃金鑽石鎏彩戒指搭配造型，凸顯俐落線條；NAAN饢樂隊則透過黃金鑽石鎏彩項鍊與戒指混搭，展現自由率性的舞台風格，藉由不同佩戴方式呈現DAWN系列兼具東方文化意涵與現代設計感的多元魅力。

Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思演繹DAWN系列珠寶。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會表演嘉賓戴佩妮。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思出席「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思出席「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思出席「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook「夏調－感官藝境」夏日限時體驗空間。圖／周大福珠寶集團提供