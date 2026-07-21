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趙露思甩甜妹形象輕熟代言周大福珠寶！首秀獻唱亮相故鄉成都

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chow Tai Fook珠寶集團董事總經理黄紹基與全球品牌代言人趙露思。圖／周大福珠寶集團提供
Chow Tai Fook珠寶集團董事總經理黄紹基與全球品牌代言人趙露思。圖／周大福珠寶集團提供

周大福（Chow Tai Fook）宣布邀請演員、歌手趙露思擔任全球品牌代言人，藉由其鮮明個人風格與國際影響力，推動品牌年輕化與全球化布局，並進一步深化與年輕世代消費者的連結。趙露思更現身自己的家鄉成都出席品牌「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕活動，以珠寶結合藝術裝置與音樂演出，展現品牌全新形象。

此次品牌形象照中，趙露思演繹周大福DAWN（萬相）系列珠寶。系列設計汲取四瓣花、寶相花等中華文化經典意象，透過流暢簡約的線條重新詮釋東方美學，兼具文化底蘊與現代時尚感，呈現品牌融合傳統工藝與當代設計的珠寶語彙。活動當晚，趙露思除以全球品牌代言人身分首度亮相，也配戴了品牌即將發表的全新珠寶系列登台演唱個人最新音樂作品，換賞有別以往更為成熟的造型在舞台燈光映襯下展現珠寶光彩，為新作提前暖身。

除了趙露思，歌手戴佩妮、胡夢周及NAAN饢樂隊也分別配戴DAWN系列珠寶演出。其中，戴佩妮配戴黃金鑽石鎏彩手鐲，展現成熟優雅氣質；胡夢周以黃金鑽石鎏彩戒指搭配造型，凸顯俐落線條；NAAN饢樂隊則透過黃金鑽石鎏彩項鍊與戒指混搭，展現自由率性的舞台風格，藉由不同佩戴方式呈現DAWN系列兼具東方文化意涵與現代設計感的多元魅力。

Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思演繹DAWN系列珠寶。圖／周大福珠寶集團提供
Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思演繹DAWN系列珠寶。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會表演嘉賓戴佩妮。圖／周大福珠寶集團提供
Chow Tai Fook「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會表演嘉賓戴佩妮。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思出席「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會。圖／周大福珠寶集團提供
Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思出席「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思出席「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會。圖／周大福珠寶集團提供
Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思出席「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思出席「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會。圖／周大福珠寶集團提供
Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思出席「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕晚會。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook「夏調－感官藝境」夏日限時體驗空間。圖／周大福珠寶集團提供
Chow Tai Fook「夏調－感官藝境」夏日限時體驗空間。圖／周大福珠寶集團提供

Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思。圖／周大福珠寶集團提供
Chow Tai Fook全球品牌代言人趙露思。圖／周大福珠寶集團提供

周大福 趙露思 成都

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