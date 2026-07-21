快訊

新冠單周就醫人數暴增近7成 疾管署：本周正式進入流行期

蕭淑慎老公掐脖、打巴掌性侵女藝人判4年10月 二審開庭稱「不會認罪」

2026米其林頒獎／9家綠星餐廳上榜 「予島」年度開業奪雙獎

聽新聞
0:00 / 0:00

370家鍋烤業者參戰！台中鍋烤節34家挺進專業評選 全民票選持續進行

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中鍋烤節34家挺進專業評選，全民票選持續火熱進行。圖／中市經發局提供
台中鍋烤節34家挺進專業評選，全民票選持續火熱進行。圖／中市經發局提供

「2026台中鍋烤節」全民人氣票選熱烈進行中，今年活動首度採「全民人氣票選」與「專業評審」雙軌並行，共吸引超過370家鍋物、燒烤業者報名參賽，角逐「金鍋獎」、「金烤獎」及「金蔬獎」。

經過嚴謹書面審查，共有34家店家脫穎而出，將進入實地評鑑，由國內外專業評審團選出年度最具代表性的台中鍋烤品牌

經發局長張峯源表示，今年鍋烤節首度導入專業評審制度，結合全民票選機制，希望透過專業鑑賞與民眾口碑雙重肯定，共同打造最具代表性的台中鍋烤品牌。

入選店家後續將接受實地評鑑，從料理表現、食材品質、烹調技術、品牌特色及整體消費體驗等面向進行綜合評分，展現台中鍋烤產業的實力與特色。

張峯源指出，今年評審團集結國際級餐飲專家，以專業、公正的評選機制，挖掘深藏台中的鍋烤好味道。34家入選店家名單預計於7月底透過台中市政府經濟發展局Facebook直播公開，帶領民眾探索台中鍋烤美味地圖，也讓全民票選與專業評選相互輝映，提升鍋烤節品牌公信力。

經發局說，除了專業評選外，今年鍋烤節仍持續以全民參與為核心，邀請民眾透過「台中通TCPASS」APP每天投票，支持喜愛的鍋物、燒烤及蔬食店家，讓更多優質品牌被看見。

活動將持續至8月14日止，民眾每天可於5大組別投票，累積5次抽獎機會，目前天天抽200杯咖啡活動已送出超過千杯咖啡，投票熱度持續攀升。

市府後續還將抽出5組台北-東京來回機票，以及300萬元鍋烤抵用券及壓軸汽車大獎等豐富好禮。其中，7月22日下午2時將率先抽出首張台北-東京來回機票，並同步抽出第一波店家優惠，歡迎民眾鎖定台中市經發局Facebook直播。

經發局邀請全國民眾透過「台中通TCPASS」APP每天投票，不僅可以支持心目中的鍋烤好店，也有機會天天抽咖啡、抽東京來回機票、鍋烤抵用券及汽車大獎，天天投、天天抽，一起支持台中最具代表性的鍋烤美食盛會。

7月22日將率先抽出首張台北-東京來回機票，歡迎民眾鎖定經發局Facebook直播。圖／中中市經發局提供
7月22日將率先抽出首張台北-東京來回機票，歡迎民眾鎖定經發局Facebook直播。圖／中中市經發局提供

品牌 台中 台中市

延伸閱讀

明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

第二屆「500甜」甜點指南8／21公布！集結星級評審團，30+排隊名店齊聚甜點派對

餐飲巨頭選址成房市風向球？「島語」、「旭集」搶攻台中兩大金磚聚落

DAZN「月月抽DA禮」7月開跑 限量DA禮獎不完一路送到年底

相關新聞

趙露思甩甜妹形象輕熟代言周大福珠寶！首秀獻唱亮相故鄉成都

周大福（Chow Tai Fook）宣布邀請演員、歌手趙露思擔任全球品牌代言人，藉由其鮮明個人風格與國際影響力，推動品牌年輕化與全球化布局，並進一步深化與年輕世代消費者的連結。趙露思更現身自己的家鄉成都出席品牌「夏調－感官藝境」限時體驗空間開幕活動，以珠寶結合藝術裝置與音樂演出，展現品牌全新形象。

370家鍋烤業者參戰！台中鍋烤節34家挺進專業評選 全民票選持續進行

「2026台中鍋烤節」全民人氣票選熱烈進行中，今年活動首度採「全民人氣票選」與「專業評審」雙軌並行，共吸引超過370家鍋物、燒烤業者報名參賽，角逐「金鍋獎」、「金烤獎」及「金蔬獎」。

「豐味苗栗」串起國際茶路 The Leafies評審走進產地品味「貓裏紅」

苗栗縣政府以「豐味苗栗」整合在地優質農產品，協助地方品牌走出產區、接軌國際市場。近日，The Leafies國際茶葉大獎評審來到苗栗市八甲茶區，走進茶園了解栽培環境、茶樹品種與製茶方式，並與神農獎茶農邱俊魁品茶交流。

屏東海生館暑期「海洋花樣嘉年華」 限期展出特色珊瑚、海葵

屏東海生館暑假推出「海洋花樣嘉年華」，不只白天能漫步海底花園，夜晚也能欣賞限定點燈景點，打造彷彿置身花海的沉浸體驗，讓遊客欣賞各具特色的珊瑚及海葵，在燈光下展現奇特魅力。另外海生館暑期也推出多檔活動，邀民眾一起欣賞海洋生物。

迎最美日出！太麻里熱氣球光雕23日登場 凌晨接駁直達曙光園區

2026台灣國際熱氣球嘉年華系列活動持續登場，其中最受矚目的「太麻里曙光光雕音樂會」將於23日清晨在太麻里曙光園區浪漫登場。縣府邀請民眾凌晨相約海岸迎接全台第一道曙光，欣賞熱氣球光雕、音樂演出與太平洋日出交織的夢幻景色，並貼心規畫凌晨接駁專車，讓遊客免去開車及停車困擾。

BTS柾國把巴黎變主場 Balenciaga、HUBLOT上身 演唱會變伸展台

誰能想到把舞台直接變成時裝伸展台？韓團BTS的柾國（Jung Kook）上周於巴黎的法蘭西體育場（Stade de France）連續兩天舉辦了《ARIRANG World Tour》演唱會，舞台魅力滿點，同時身上服裝成為演唱會情緒助攻，原來出自法國高級時裝品牌巴黎世家（Balenciaga）之手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。