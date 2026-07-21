「豐味苗栗」串起國際茶路 The Leafies評審走進產地品味「貓裏紅」

苗栗縣政府以「豐味苗栗」整合在地優質農產品，協助地方品牌走出產區、接軌國際市場。近日，The Leafies國際茶葉大獎評審來到苗栗市八甲茶區，走進茶園了解栽培環境、茶樹品種與製茶方式，並與神農獎茶農邱俊魁品茶交流。

八甲茶廠以「貓裏紅」參加法國農產品加值協會國際茶葉大賽，2022年首度參賽獲得銅獎，2023年再以兩款茶品拿下雙金；緊接著，更在2024、2025年榮獲英國The Leafies金獎肯定，這次The Leafies評審走進八甲，也顯示國際茶界關注的已不只是比賽成績，更開始注意苗栗茶的產地環境、製茶工藝及產品特色。

此次來訪的Asako Steward為英國茶學院茶藝導師，也是多項國際茶葉大賽評審，長期從事茶葉教育、產品開發與國際市場顧問工作。她表示，台灣小葉種茶品香氣細緻、層次豐富，與國際市場常見的大葉種紅茶有所不同。

她也肯定八甲茶廠白茶品質，認為產品具進入英國高端茶品市場的潛力，並表示願意推薦及協助引介英國老牌食品百貨等相關通路窗口；同時建議苗栗市農會先盤點產品規格、產量及穩定供應能力，作為後續洽談基礎。

縣府表示，「貓裏紅」能走到今天，不是靠一次活動或一場比賽，而是農業部農村發展及水土保持署台中分署、縣府、苗栗市農會與茶農長期合作的結果。自2013年起，農村水保署臺中分署投入茶區復育及農村產業輔導；苗栗市農會負責串聯茶農，推動茶園更新、製茶技術、茶菁契作及品質評鑑，建立「貓裏紅」品牌。

縣府則整合地方需求、爭取中央資源，並自2018年起陸續補助製茶設備，再透過評鑑、行銷及國際展售，協助地方茶品走出產區。對此，縣府農業處長陳樹義表示，青農把茶園顧好，政府要做的，就是把資源接進來、把品牌做起來，再幫農民把市場打開。

近年縣府以「豐味苗栗」串聯「貓裏紅」、苗栗白茶與創新茶飲，整合縣級行銷資源，已協助苗栗茶參與日本展售，目前也正推進新加坡市場布局。