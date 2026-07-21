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看表演不怕踩雷... 台北街藝之星專屬表演地點、時段擴大

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
記者會中，邀請到資深音樂人暨街頭藝人李炳輝（左三）開唱，並由知名魔術師林士淳（小Q哥哥）接力演出。記者邱書昱／攝影
記者會中，邀請到資深音樂人暨街頭藝人李炳輝（左三）開唱，並由知名魔術師林士淳（小Q哥哥）接力演出。記者邱書昱／攝影

台北市文化局今天舉辦街藝之星記者會，宣布將擴大專屬展演點位及時段，以及首度增設「身心障礙組」。民眾表示，現在街頭藝人素質參差，由街藝之星選拔出來且有獨自的展演地點的話，可以確保表演水平一致。策展人徐開炫透露，今年10月在松菸舉辦的街頭藝術嘉年華，也會邀集國內外街頭藝人演出，激盪出不同火花ㄡ

文化局長蔡詩萍表示，自2021年3月起台北街頭藝人改為登記制度以來，截至今年6月北市的街頭藝人已達4000多組，為鼓勵街頭藝人持續精進創作，並提升公共空間展演品質，文化局自2021年開始推出「台北街頭藝術嘉年華」活動，連續5年已推出近百組街頭藝人展演。

他說，往年台北街頭之星都會有專屬表演地點及時段，這次從原本的信義香堤大道、西門徒步區等原先的3處，將從2027年元旦起，再新增2處專屬展演點，包含「信義香堤大道I點-新光三越A11後段(一蘭拉麵前)、西門徒步區C點-漢中街Uniqlo前」。

同時，表演時段也擴增為，周六及周日下午及晚上4個時段，提供街頭藝人更多表演機會與舞台，持續提升台北街頭藝術品牌能見度。

另外，蔡詩萍也說，今年街藝之星增設「身心障礙組」，針對今年獲選的參選者，在2027年將增設在信義香堤大道優先申請的點位與時段，期望透過更完善的展演資源配置，打造更加友善、多元且公平的街頭藝術環境。

文化局補充，台北街藝之星為具有基北北桃街頭藝人登記證的個人及團體皆可報名，從8月17日下午5時止受理報名，通過初選的參賽者，將於10月9日、10日的台北街頭藝術嘉年華活動中公開複選。

此外，策展人徐開炫表示，10月於松山文創園區舉辦台北街頭藝術嘉年華，除了複選之外，也邀請日本、韓國等國內外不同領域表演者與街頭藝人共同演出，透過跨界合作激盪更多藝術火花。

台北 街頭藝人 蔡詩萍

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