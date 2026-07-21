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屏東海生館暑期「海洋花樣嘉年華」 限期展出特色珊瑚、海葵

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
海生館暑假主題活動「夏日海洋季－海洋花樣嘉年華」，展出外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵。圖／海生館提供
海生館暑假主題活動「夏日海洋季－海洋花樣嘉年華」，展出外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵。圖／海生館提供

屏東海生館暑假推出「海洋花樣嘉年華」，不只白天能漫步海底花園，夜晚也能欣賞限定點燈景點，打造彷彿置身花海的沉浸體驗，讓遊客欣賞各具特色的珊瑚及海葵，在燈光下展現奇特魅力。另外海生館暑期也推出多檔活動，邀民眾一起欣賞海洋生物。

海生館「海洋花樣嘉年華」以花海為概念，集結各具特色的珊瑚及海葵，包括像樹枝狀分岔細長的柔軟指形軟珊瑚，會隨著海流輕輕搖曳；鈕扣珊瑚像是鈕扣散落在海底；奶嘴海葵觸手頂端呈球形或氣泡狀突起，宛如可愛的奶嘴。

管孔珊瑚屬又稱萬花筒珊瑚，每個長管形珊瑚蟲觸手像盛開的小花，另外還有滿蜿蜒紋溝酷似腦紋的合葉珊瑚、層層排列的真葉珊瑚、呈薄片狀、捲曲葉片狀等形態的表孔珊瑚屬，民眾近距離欣賞這些獨特的生物。

另外「海天一色逍遙魷」夜間限定點燈，長達數公尺的大王魷魚在柔和燈光照映下，成為暑假最具代表性的夜間打卡地標，白天可欣賞其壯觀造型，夜宿海生館的民眾則能欣賞限定點燈的景致，感受海洋日夜不同魅力。

此外海生館也推出各項暑期活動，包括「零距離海上漫遊」、「鯨奇號」等，另外還有暑假限定開放的親水廣場，及教育部館所通行票、軍人免費入館等多項優惠，邀請民眾一起參與今夏最夯的海洋行程。

屏東海生館暑假推出「海洋花樣嘉年華」，打造彷彿置身花海的沉浸體驗，讓遊客欣賞各具特色的珊瑚及海葵。記者潘奕言／攝影
屏東海生館暑假推出「海洋花樣嘉年華」，打造彷彿置身花海的沉浸體驗，讓遊客欣賞各具特色的珊瑚及海葵。記者潘奕言／攝影

屏東海生館暑假推出「海洋花樣嘉年華」，打造彷彿置身花海的沉浸體驗，讓遊客欣賞各具特色的珊瑚及海葵。記者潘奕言／攝影
屏東海生館暑假推出「海洋花樣嘉年華」，打造彷彿置身花海的沉浸體驗，讓遊客欣賞各具特色的珊瑚及海葵。記者潘奕言／攝影

海生館暑假主題活動「夏日海洋季－海洋花樣嘉年華」，展出外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵。圖／海生館提供
海生館暑假主題活動「夏日海洋季－海洋花樣嘉年華」，展出外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵。圖／海生館提供

海生館暑假主題活動「夏日海洋季－海洋花樣嘉年華」，展出外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵。圖／海生館提供
海生館暑假主題活動「夏日海洋季－海洋花樣嘉年華」，展出外型宛如盛開花朵的珊瑚、海葵。圖／海生館提供

屏東海生館暑假推出「海洋花樣嘉年華」，打造彷彿置身花海的沉浸體驗，讓遊客欣賞各具特色的珊瑚及海葵。記者潘奕言／攝影
屏東海生館暑假推出「海洋花樣嘉年華」，打造彷彿置身花海的沉浸體驗，讓遊客欣賞各具特色的珊瑚及海葵。記者潘奕言／攝影

珊瑚 海生館 暑假

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