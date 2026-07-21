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迎最美日出！太麻里熱氣球光雕23日登場 凌晨接駁直達曙光園區

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東太麻里曙光光雕音樂會23日清晨登場，熱氣球將在太平洋曙光陪伴下展演，帶來結合光影、音樂與日出的浪漫盛會。圖／台東縣政府提供
台東太麻里曙光光雕音樂會23日清晨登場，熱氣球將在太平洋曙光陪伴下展演，帶來結合光影、音樂與日出的浪漫盛會。圖／台東縣政府提供

2026台灣國際熱氣球嘉年華系列活動持續登場，其中最受矚目的「太麻里曙光光雕音樂會」將於23日清晨在台東太麻里曙光園區浪漫登場。縣府邀請民眾凌晨相約海岸迎接全台第一道曙光，欣賞熱氣球光雕、音樂演出與太平洋日出交織的夢幻景色，並貼心規畫凌晨接駁專車，讓遊客免去開車及停車困擾。

台東縣府表示，活動預定23日凌晨4時在太麻里曙光園區展開，為方便民眾追曙光，當天凌晨3時30分將安排兩班接駁車，自台東市轉運站第8月台發車，直達太麻里曙光園區，民眾可輕鬆前往參與一年一度的晨曦盛會。

活動當天除有熱氣球光雕展演外，現場也將立起熊讚、小男孩及彩虹球等人氣熱氣球，搭配歌手現場演唱，讓民眾伴隨悠揚樂聲，迎接太平洋海面緩緩升起的曙光，感受晨光映照海岸與熱氣球光影交織的迷人景致。

觀光發展處指出，太麻里向來有「曙光之鄉」美譽，每年吸引大批遊客專程前來迎接日出。今年結合熱氣球光雕音樂會，將帶來不同於白天繫留體驗的浪漫氛圍，也歡迎全台民眾把握機會，相約太麻里，共同留下盛夏最難忘的日出回憶。

熱氣球 台東 看日出

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