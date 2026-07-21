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拿坡里「大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔」通通199元！吉豚屋套餐現省152元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里「6塊炸雞」原價390元，特價199元。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
拿坡里「6塊炸雞」原價390元，特價199元。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

拿坡里披薩．炸雞自即日起至7月31日期間，推出「夏日狂歡季」活動，「拿坡里大披薩」原價390元，限時特價199元，可加價100元可升級成原價490元的指定特色口味，包括「開運花生嫩雞」、「夏威夷海鮮雙享」、「漁夫燒肉雙享」、「招牌牛丼」、「金賞烏魚子」及「重起司五重派對」等選擇。

另外「6塊炸雞」原價390元，活動期間同樣特價199元。加價30元可升級為6支炸雞腿。「經典原味蛋塔6入」原價270元，特價199元。其他還有「金黃脆薯」原價50元，特價40元；「香草風味烤雞翅」原價90元，特價50元；「香酥雞塊」原價90元，特價70元。

連鎖日式豬排「吉豚屋」將於7月22日推出全新期間限定「丼裡藏豬系列」，將日式親子丼結合酥脆豬排，打造出創新的雙主菜組合。其中「出汁豬排親子丼」售價279元，「出汁豬排親子鍋定食」售價319元，讓消費者一次享受雙重魅力。

除了新品上市，活動期間同步推出內用限定「超吉雙人餐」與「超吉三人餐」超值優惠組合。套餐除了全新「丼裡藏豬系列」外，還能搭配「腰內豬排定食」、「海老腰內豬排丼」、「里肌豬排定食」及「海老腰內豬排咖哩」等經典品項。「超吉雙人餐A」優惠價749元、「超吉雙人餐B」優惠價799元，「超吉三人餐」優惠價1,119元，最高現省152元。

「吉豚屋」推出全新期間限定「丼裡藏豬系列」。圖／吉豚屋提供
「吉豚屋」推出全新期間限定「丼裡藏豬系列」。圖／吉豚屋提供

拿坡里推出原味蛋塔、炸雞優惠活動。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
拿坡里推出原味蛋塔、炸雞優惠活動。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

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