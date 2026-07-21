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BTS柾國把巴黎變主場 Balenciaga、HUBLOT上身 演唱會變伸展台
誰能想到把舞台直接變成時裝伸展台？韓團BTS的柾國（Jung Kook）上周於巴黎的法蘭西體育場（Stade de France）連續兩天舉辦了《ARIRANG World Tour》演唱會，舞台魅力滿點，同時身上服裝成為演唱會情緒助攻，原來出自法國高級時裝品牌巴黎世家（Balenciaga）之手。
身為高級訂製時裝老牌的Balenciaga巴黎世家本回精銳進出，設計團隊拿出秋季2026和春季2027系列的精髓，將品牌經典的前衛剪裁，揉合柾國酷帥且帶點浪子氣的獨特魅力，包含像是連帽八分袖運動風格上衣、放大變形字體的T恤搭配皮長褲、加以浮誇卯釘的翻領皮夾克，更搭配上右手滿滿刺青，成就街頭雅痞風飯。
值得一提的是，柾國今年3月時才成為瑞士高級運動品牌HUBLOT的全球代言人，演唱會中敬業的他不經意捲起袖口時，正秀出了一款全黑色的Hublot Big Bang Reloaded All Black腕表，看似全黑的表帶、面盤，隱約可看見機芯的細節修飾，一如柾國身上的街頭風格但精緻細節時裝，呈現一種帶點叛逆的時髦感，不拘小節，更將巴黎變成他的個人主場。
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