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拉拉熊、角落小夥伴齊聚八里 16座主題沙雕8月登場
2026八里城市沙雕展將於8月1日登場，今年首度與日本人氣角色「San-X Universe」合作，以「夏日慶典」為主題，集結拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊等5大人氣IP，在八里左岸打造16座主題沙雕，免費開放民眾參觀。
新北市高灘處表示，八里城市沙雕展今年邁入第9屆，規畫「休閒八里」、「熱情八里」、「相遇八里」、「親子八里」及「運動八里」5大展區，將人氣角色與八里在地特色、河岸景觀結合，呈現自然、人文及觀光風貌。
高灘處長黃裕斌表示，除了16座沙雕作品，展覽期間也將推出開幕活動、充氣裝置及親子互動體驗等系列活動，希望讓民眾每次到訪都能有不同感受，打造暑假河岸藝術亮點。
八里城市沙雕展去年首度與「數碼寶貝」跨界合作，吸引逾157萬人次參觀，並獲倫敦設計獎「公共藝術及公共藝術裝置」金獎，以及羅馬設計獎同類別銀獎。今年延續跨界策展形式，改由5大San-X人氣角色接棒。
高灘處表示，目前沙雕團隊已進駐八里左岸公園展開創作，展覽將於8月1日正式開幕。民眾除可欣賞沙雕，也可沿八里左岸騎乘自行車、欣賞淡水河夕陽，安排結合藝術、自然與休閒的夏日行程。
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