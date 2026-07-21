住飯店還能開MINI兜風！宜蘭凱渡推夏日聯名專案 每日限量2間

夏天就是要往海邊去！MINI首度攜手宜蘭烏石港海景第一排的THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店，推出期間限定「SUMMER OCEAN DRIVE」夏日聯名住房試駕專案，從繽紛海景房、飯店餐飲到濱海公路試駕，將MINI的玩心一路延伸到旅程中，打造一趟結合海景、駕馭與度假氛圍的夏日假期。

專案自即日起至9月20日推出，住房價格13,000元起，每日限量2間。入住旅客可入住以MINI設計元素打造的15坪天際海景客房，享一泊二食，包括pelago百匯廚自助晚餐，以及翌日yen club海豔套餐早餐，另享行政酒廊Happy Hour禮遇。

此次的限定主題房，將MINI標誌性的繽紛美學融入天際海景客房，從房門掛飾、裝飾畫作到床頭布置，處處可見海洋元素與MINI的設計巧思，讓品牌精神從車艙延伸至旅宿空間。

除了住進限定房型，旅客入住期間還可依現場安排，免費試駕全新世代MINI Countryman或MINI John Cooper Works Cabrio，沿著宜蘭濱海公路漫遊烏石港、外澳海岸，吹著海風感受不同車款的駕馭樂趣。

全新世代MINI車款搭載OLED中央圓形觸控螢幕，並提供多種「MINI體驗模式」，隨著模式切換，車內氛圍燈光與音效也會同步變化，讓每段旅程都多了一點專屬儀式感；車款亦配備Level 2駕駛輔助系統及360度環景輔助攝影，兼顧駕馭樂趣與行車便利性。

此外，入住「SUMMER OCEAN DRIVE」專案，還可獲得MINI海灘袋1只、MINI模型車2台，以及凱渡迎賓點心與飲品，並享有MINI Lifestyle Collection線上商城專屬9折購物優惠碼。住宿期間也可免費使用館內休閒設施，包括戶外泳池、凱渡廣場、同趣及溫泉俱樂部等，旅客可以開著MINI沿海探索，回到飯店後則能享受「陸上郵輪」般的度假時光。

MINI ✕ 凱渡廣場酒店夏日聯名住房專案

活動期間：即日起至9月20日

住房專案價：13,000元起，每日限量2間

專案內容：MINI主題天際海景客房、一泊二食、行政酒廊Happy Hour、MINI迎賓禮、入住期間試駕全新世代MINI車款，以及館內休閒設施使用等。

預訂連結：https://pse.is/9abaf5

專屬禮遇包含一泊二食：行政酒廊禮遇、雙人早晚餐，更享MINI迎賓禮：海灘收納袋、凱渡點心飲品組及線上商城9折專屬優惠碼。圖/凱渡廣場酒店提供

房內裝飾融入MINI蔚藍海灘元素，為旅客營造奢華的海島度假氛圍。圖/凱渡廣場酒店提供

MINI與凱渡飯店聯名，房內處處可見充滿海洋風情的專屬裝飾。圖/凱渡廣場酒店提供