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不必排隊！台南超夯「菜奇鴨」明中午網路開賣 8月西市場快閃

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南超夯「菜奇鴨」終於可以線上預購。圖／台南市場處提供
台南超夯「菜奇鴨」終於可以線上預購。圖／台南市場處提供

台南市市場處人氣吉祥物「菜奇鴨」推出後掀起收藏熱潮，市場處今天宣布，授權廠商將於7月22日開放菜奇鴨玩偶線上購買，8月3日起依訂單順序出貨；8月1日至9日也將在西市場舉辦第二波限定快閃活動，除販售菜奇鴨周邊商品，日前造成搶購熱潮的「夜奇鴨」玩偶也將首度於現場同步開賣。

市場處表示，菜奇鴨以台南傳統市場為設計靈感，圓潤可愛造型搭配濃厚在地特色，自推出後深受民眾喜愛，相關周邊商品也屢屢引發討論。考量許多外縣市民眾無法到場購買，因此授權廠商將於7月22日開放線上訂購，讓全台民眾都能收藏這隻充滿台南味的人氣吉祥物。

台南市長黃偉哲表示，市府近年積極推動傳統市場轉型與品牌化，透過「菜奇鴨」及「夜奇鴨」兩大城市IP，讓更多年輕族群認識市場文化與特色。今年7月初夜奇鴨玩偶開放線上販售後迅速完售，此次菜奇鴨也加入線上販售，希望突破地域限制，滿足各地粉絲收藏需求。

經發局長張婷媛指出，菜奇鴨與夜奇鴨不只是市場及夜市的形象代表，也成為推廣台南市場文化的重要IP。此次透過授權廠商提供線上購買服務，不僅回應民眾長期敲碗，也讓外縣市民眾更方便購買雙鴨系列商品。

市場處代理處長林士群表示，市場處近年持續推動「菜奇鴨、夜奇鴨」IP經營，除辦理行銷活動提升知名度，也逐步建立授權機制，鼓勵企業、團體及機關開發相關商品，讓菜奇鴨從市場吉祥物逐步發展成具辨識度的城市IP，未來也將持續透過授權合作，擴大台南市場文化影響力。

市場處表示，8月1日至9日將於西市場舉辦第二波限定快閃活動，除展售菜奇鴨周邊商品外，夜奇鴨玩偶也將同步販售，民眾可與雙鴨合影，感受台南市場文化與創意活力。

台南超夯「菜奇鴨」終於可以線上預購。圖／台南市場處提供
台南超夯「菜奇鴨」終於可以線上預購。圖／台南市場處提供

台南 菜市場 吉祥物

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