免出國排隊！ 2026上半年10大海外名店人氣榜

大數據揭密海外名店新戰局

想吃首爾人氣吐司、京都現刷抹茶，或東京排隊拉麵，別急著訂機票，2026年上半年，不少海外餐飲品牌接連插旗台灣，從咖啡、麵包、甜點到拉麵、韓式鍋物都有新面孔。韓國男子團體BTS成員V代言的COMPOSE COFFEE讓追星族多了一個朝聖地，八十八良葉舍吸引抹茶控報到，TRUFFLE DONUT也用蓬鬆爆餡的生甜甜圈，滿足台灣人愛吃甜甜圈的心。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察2026年上半年（2026/1/1～6/30）的網路討論，整理出「十大熱門新來台名店」。前十名中，日本與韓國品牌各占4席，咖啡、麵包與甜點更一路包辦前7名。這些新來台名店你已經蒐集幾間？你的愛店有上榜嗎？以下從第10名開始揭曉。

No.10 중앙해장 中央韓鍋酒舍

翻攝FB／中央韓鍋酒舍（중앙해장）

翻攝FB／中央韓鍋酒舍（중앙해장）

網路聲量：485筆

必吃亮點：牛腸火鍋、牛內臟湯、牛尾湯、醒酒煎餃

地址：

信義ATT店｜台北市信義區松壽路12號3樓

台中公益店｜台中市西區公益路296號

源自首爾馬場洞的「중앙해장」，在當地被譽為最難訂位的傳奇醒酒湯名店，憑藉極具特色的牛內臟料理在韓國打響名號。這次品牌以「中央韓鍋酒舍」之名正式進駐台灣，讓喜愛韓式牛腸鍋與醒酒湯的饕客，免飛首爾就能一嚐這款夢幻美味。

店內菜單品項相當多元，不論是適合多人熱鬧分食的牛腸火鍋，還是一人也能輕鬆獨享的牛內臟湯、牛腩湯與牛尾湯皆應有盡有。招牌「牛腸火鍋」將滿滿的牛腸、新鮮蔬菜與泡菜注入帶有辣度的濃厚湯底，滾燙時散發出飽滿醇厚的內臟香氣，與台灣常見的韓式烤肉、炸雞做出截然不同的風味區隔，吃起來非常過癮。

憑藉台灣市場相對少見的韓式牛內臟鍋物，中央韓鍋酒舍成功在一片咖啡、甜點與拉麵品牌的夾擊中展現獨特魅力，用風格鮮明的道地美味征服饕客的胃，絕對是近期聚餐的熱門新選擇。

No.9 中華そば 満鶏軒

翻攝FB／中華そば 満鶏軒 中山店

翻攝FB／中華そば 満鶏軒 中山店

網路聲量：611筆

必吃亮點：鹽味鴨湯拉麵、鴨肉親子丼

地址：

中山店｜台北市中山區中山北路二段84巷37號

中和環球店｜新北市中和區中山路三段122號4樓

比起台灣拉麵店常見的豚骨與雞白湯，中華そば 満鶏軒選擇以相對少見的鴨高湯作為整碗拉麵的靈魂。湯頭入口帶有飽滿的鴨肉鮮香，卻完全不走厚重油膩路線，相當清爽。招牌鴨湯拉麵以清澈澄透的湯色呈現鴨高湯的純粹原味，再搭配鮮嫩的鴨叉燒，從湯頭到配料都緊緊圍繞著鴨香展開，為喜歡清爽系拉麵的饕客帶來耳目一新的風味選擇。

此外，満鶏軒與名列前茅的真鯛らーめん 麺魚共用中山店空間，讓拉麵迷進店後就能同時滿足兩種願望，自由選擇當天想品嚐極致鴨湯還是鮮美真鯛湯。這兩間東京排隊名店破天荒同址登場，開幕初期便在拉麵界掀起一波朝聖狂熱；後續品牌更將版圖拓展至中和環球，讓想嘗鮮的消費者不必專程往台北市中心擠，也能輕鬆品嚐到道地的東京職人美味。

No.8 真鯛らーめん 麺魚

翻攝FB／真鯛らーめん 麺魚 中山店

翻攝FB／真鯛らーめん 麺魚 中山店

網路聲量：619筆

必吃亮點：真鯛鹽味拉麵、燻製叉燒肉

地址：台北市中山區中山北路二段84巷37號

拉麵愛好者不能錯過的真鯛らーめん 麺魚，把常見的豚骨、雞白湯換成鮮明真鯛風味。鹽味拉麵走清爽鮮甜路線，濃湯版本則更厚實；碗中的魚肉取自真鯛腹骨周邊部位，經長時間蒸煮後再細心剝取，除了湯頭，還能直接吃到細緻魚肉與鮮味。

麵條使用石臼研製的全麥細麵，帶有麥香與彈性，吸附湯汁後仍保有口感。有網友分享：「細麵條很有勁，不會軟爛，而且還能免費加麵；叉燒雖然走薄切路線，但每片都很大，肉質軟嫩又香。」

No.7 CINNABON

翻攝FB／Cinnabon Taiwan

翻攝FB／Cinnabon Taiwan

網路聲量：722筆

必吃亮點：經典原味肉桂捲、焦糖胡桃肉桂捲

地址：台北市大同區赤峰街49巷20號

來自美國西雅圖、讓人魂牽夢縈的超人氣肉桂捲CINNABON正式進駐台灣！招牌的「經典原味肉桂捲」將柔軟麵糰捲入濃郁肉桂糖，出爐後再淋上滿滿的乳酪糖霜，完美展現濕潤鬆軟、肉桂香與甜度都給得大方直接的道地美式風格。實際品嚐過的網友便大力讚賞：「超級好吃！是偏濕的肉桂捲，麵包體很鬆軟、很好切，不吃肉桂的也能接受的程度。」

這股邪惡美味也勾起不少人的海外旅遊回憶，有網友分享：「2019年在關島吃過後便念念不忘，如今不用出國就能再次吃到，但也期待原味肉桂捲的霜醬能和美國門市一樣給得更足。」除了經典原味，偏愛焦糖與堅果香氣的饕客也可以選擇鋪滿胡桃的「焦糖胡桃肉桂捲」；至於對肉桂味退避三舍的朋友，店內也貼心提供唯一未添加肉桂粉的「巧克力捲」，改以濃郁巧克力帶出滿滿的療癒甜香。

如果擔心一般尺寸分量太大吃不完，店內也有精緻的迷你版可以選擇，被大批辦公族大讚：「小肉桂捲很棒，能滿足上班中間想吃小甜點的慾望，又不會太多、很負擔。」

No.6 Kenangan Coffee 凱娜克咖啡

翻攝官網／Kenangan Coffee

翻攝官網／Kenangan Coffee

網路聲量：821筆

必喝亮點：棕櫚糖拿鐵、輕雪白拿鐵、Double叩叩娜鐵

地址：

信義A11店｜台北市信義區松壽路11號2樓

中壢站前店｜桃園市中壢區中正路1號

桃園站前店｜桃園市桃園區中正路19號B1

在日韓品牌占據多數席次的榜單中，被譽為「印尼版星巴克」的Kenangan Coffee，憑藉獨特的棕櫚糖與椰奶風味成功突圍。品牌以醒目的愛心Logo建立高辨識度，因此常被稱為「印尼最強愛心咖啡」。其中最受矚目的招牌「棕櫚糖招牌拿鐵」，曾在印尼創下單日賣出10萬杯的驚人紀錄，以醇厚咖啡搭配帶有焦糖香氣的棕櫚糖，是初次造訪最具代表性的必喝選擇。

對於喜歡椰奶香氣的咖啡控，許多人點名推薦「Double叩叩娜鐵」，有網友分享：「叩叩娜鐵的椰奶香濃又順口，同時也不會甜膩，比例上抓得很不錯，不知不覺一下子就喝完了。」另一款凱娜克拿鐵同樣大受好評，有人形容：「奶香、咖啡香都很足夠厚重，不會有過烘、不新鮮等雜味，是比較精緻的東南亞風味。」

品牌來台後持續擴展版圖，除了現有門市，也已預告將於9月進駐新竹巨城、10月拓展至西門峨眉商圈，並在12月開出北車廣場店，讓更多咖啡迷能方便朝聖。

No.5 八十八良葉舍 HATOYA

翻攝IG／8108taiwan

翻攝IG／8108taiwan

網路聲量：830筆

必喝亮點：抹茶秋之白、八十八抹茶那堤，推薦加抹茶冰淇淋與白玉

地址：台北市大同區南京西路233巷5號

京都嵐山排隊名店八十八良葉舍驚喜進駐大稻埕，帶來當地頂級的現刷抹茶體驗，主打由專業職人現場親自手刷調配，讓人在台灣就能品嚐到那股極致濃郁且回甘的道地京都風味。這裡不僅是純粹的飲品店，更像是一場關於茶藝的視覺與味覺饗宴，無論是專程來一解日本旅遊癮的愛好者，還是追求重度苦甜層次的抹茶狂熱粉，通通都被這股綠色旋風給深深俘虜。

不只現場刷茶充滿儀式感，實際造訪過的網友大力推薦「白玉跟冰淇淋請一定要加！！看著手刷的抹茶，真的好療癒」，許多人也直呼「衝著他們抹茶冰淇淋來的，味道跟京都一樣，沒失望，強推」。而在風味與口感上，饕客們也給出相當真實的在地評價，認為「濃抹茶拿鐵加抹茶鮮奶油，抹茶鮮奶油味濃、甜度剛好，跟不甜的濃抹茶一起喝，滑順，但價格偏高，沒辦法常喝」，也有網友熱情分享自己的必點組合「不錯喝，我選88抹茶拿堤+白玉+抹茶冰淇淋」。最後也要特別提醒大家，門市目前沒有提供內用座位，加上開幕初期朝聖人潮眾多，想前往品嚐的朋友記得要有排隊的心理準備。

No.4 Standard Bread

翻攝IG／standardbread_taipei

翻攝IG／standardbread_taipei

網路聲量：1,153筆

必吃亮點：杜拜巧克力吐司、焦糖布蕾法式吐司

地址：台北市信義區松壽路11號（新光三越A11）

韓國聖水洞超紅的鐵鍋吐司來台北了！Standard Bread以厚實吐司和鐵鍋上桌聞名，招牌「焦糖布蕾鐵鍋吐司」表面覆著一層焦糖脆殼，切開後仍保有柔軟濕潤的口感。不過，甜度評價較為兩極，有網友表示：「店家有說已經採用減糖的配方，但是吃起來還是非常的甜膩，建議兩人點一份就好。」

另一款「撕開沾醬吐司」則直接端上一整條麵包，吃的時候用手撕下一塊，再搭配醬料享用。品牌主打每30分鐘新鮮出爐的現烤吐司，每日數量有限；不想排隊等內用，也可以直接到外帶區購買剛出爐的吐司與特色抹醬，帶回家慢慢吃。店內環境也受到好評，有人分享：「店內環境佈置得很漂亮，處處都有小巧思，很適合拍照打卡。」

No.3 AUFGLET

翻攝FB／AUFGLET Taipei

翻攝FB／AUFGLET Taipei

網路聲量：1,244筆

必吃亮點：可頌球、楓糖炸雞可朗芙

地址：台北市大安區安和路一段53號

休假日喜歡「跑咖」的人有福了，想朝聖韓國首爾漢南洞的時尚美學不用飛出國！被譽為「韓國可朗芙始祖」的人氣咖啡廳AUFGLET這次把風靡當地的極簡風格直接搬來台灣。先前因韓劇《背著善宰跑》爆紅的演員邊佑錫曾親自造訪韓國門市打卡，讓這家店一躍成為粉絲激推的熱門打卡點，也因此台灣首店一開幕，便立刻吸引大批想品嚐「男神同款」的粉絲興奮朝聖。除了有明星光環與始祖級甜點加持，店內圓滾滾的可愛「可頌球」也是社群上狂被洗版的拍照亮點，從視覺到話題都直接拉滿。

不只名氣響亮，實際造訪過的網友也紛紛大讚：「室內保持了韓系品牌的一貫高水準美學，黑白灰的基調中帶著木質的溫潤，戶外座位區舖滿碎石很有異國街頭的氛圍」，並對餐點與服務給出極高評價，認為店內「環境乾淨整潔服務態度好，最重要是每樣東西都好吃，生菜沙拉、溫沙拉、豬排都吃得到調味細節跟食材處理很新鮮，甜點用可頌鬆餅冰淇淋收尾根本一秒上天堂」，連特色鹹食也被誇獎「泡菜炒飯搭配酪梨味道挺溫順 環境很漂亮 可以再回訪的店」。在兼具視覺與味蕾的雙重療癒下，AUFGLET這次順利拿下榜單第三名，成為近期絕對不能錯過的指標性風格名店。

No.2 TRUFFLE DONUT

翻攝FB／Truffle Donut 高雄

翻攝FB／Truffle Donut 高雄

網路聲量：1,942筆

必吃亮點：松露原味生甜甜圈、小山園濃抹茶生甜甜圈

地址：

高雄一號店｜高雄市苓雅區林南街12號

高雄二號店｜高雄市左營區忠言路113號

來自日本鳥取的超人氣生甜甜圈品牌TRUFFLE DONUT，把海外首店選在高雄。有別於大家熟知的傳統美式甜甜圈，他們家主打柔軟且濕潤的「生甜甜圈」麵體，光是切開時飽滿的內餡在社群上就很有話題。吃過的網友都稱讚生甜甜圈「口感很特別，鬆軟又扎實，很厲害」，而且「內餡料很多」非常有誠意。其中，招牌的「松露原味生甜甜圈」巧妙呼應品牌名稱，用獨特的松露香氣堆疊出鹹甜層次；如果偏愛經典風味，卡士達和鮮奶油口味最能純粹感受到麵體的柔軟質地；另外，品牌也帶來了台灣限定的口味「芋見台灣」，嚴選台灣在地芋頭入餡製作，是連日本當地都吃不到的限定滋味。

從網路討論來看，TRUFFLE DONUT在開幕前3天的1月7日就創下單日506筆的聲量高峰。剛開幕時，門市一早便湧現驚人的人潮，有網友形容當時「8點就大排長龍，開店不到半小時就完售」，甚至有人開玩笑說隊伍「像在領演唱會門票」。

不過，這股熱潮也引來部分網友直言「真的沒必要排，正常時候再去買就好了」。到了4月，則有網友分享：「高雄文化中心的門市，已經不需要排隊了。」隨著開幕初期的人潮逐漸舒緩，想嘗鮮的消費者也多了避開排隊尖峰的選擇。

No.1 COMPOSE COFFEE

翻攝Threads／composecoffee.tw

翻攝Threads／composecoffee.tw

網路聲量：3,568筆

必喝亮點：冰美式、V COMPOSED聯名飲品

地址：台北市中山區遼寧街116巷2號

2026上半年聲量最高的新來台名店，由韓國國民咖啡COMPOSE COFFEE拿下！品牌主打平價、大杯，目前在韓國已擁有超過3,000間門市。BTS成員V金泰亨代言後，也讓不少海外粉絲開始認識這個品牌，店內的代言人視覺與限定杯套，早已成為ARMY們的必訪焦點。

從聲量走勢來看，熱度在還沒正式開幕前就已經延燒，COMPOSE COFFEE在2月25日傳出即將來台時迎來第一波高點，不少粉絲興奮留言「天啊我要去」、「ARMY們快衝一波」；隨後在3月30日，台灣首店於南京復興商圈展開試營運，再度引發一波打卡熱潮，單日聲量最高達536筆。百元出頭甚至銅板價的定位，也大幅降低了粉絲朝聖與大眾嚐鮮的門檻。

這次台灣店同步引進了全球熱銷的「V COMPOSED」聯名系列，其中最搶眼的「馥郁小夜曲（V特調）」直接放上一整塊蜂巢，濃郁的蜂蜜香氣與吸睛外觀，讓網友分享：「視覺效果超級驚艷，根本是視覺系飲品了，很有泰亨的感覺！」除了話題性十足的特調，也有消費者理性表示：「撇除粉絲濾鏡，他們有幾款飲品真的不錯喝。」明星光環加上親民的價格定位，讓COMPOSE COFFEE在眾多海外名店中脫穎而出，穩坐這半年的話題榜首。

更多即時的海外餐飲熱門戰況與網路聲量排名，可至《網路溫度計DailyView》「新來台名店」口碑聲量排行查看每月、週榜、3日榜最新動態。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年6月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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