布袋戲遇上變裝皇后 台中歌劇院「怪美妖仙傳」連瑤池金母都點頭看戲

當「金光閃閃，瑞氣千條」的傳統布袋戲，遇上「艷冠群倫、顛倒眾生」的變裝皇后秀，會碰撞出怎麼樣的火花？台中國家歌劇院今年「夏日放／FUN時光」系列最狂放、最妖媚的作品「怪美妖仙傳」，即將在8月7日至9日登場。 20日於台北舉辦記者會，邀請知名變裝皇后Sandra Hoe主持，與參與演出的8位皇后同台，現場有如一場「怪美」嘉年華。

「怪美妖仙傳」講述盤古開天之時，放了一個屁，這團「渾沌」之氣在天地間格格不入找不到歸屬，越來越憎恨自己，生出「貪、嗔、痴」3個女兒；她們看媽媽每天悶悶不樂，不惜闖瑤池偷「吃了變仙女」的蟠桃，甚至展開一場妖、仙大戰。最終瑤池金母、女媧、九天玄女開示渾沌：其實祢是萬始之初，生來就是神，要認清楚自己的價值。

「怪美妖仙傳」在表演形式上極具實驗性，將變裝皇后的「對嘴」表演與布袋戲「偶戲對嘴」的本質結合，邀請布袋戲天王蘇俊穎擔任口白，一人分飾多角，還穿插了蔡依林〈怪美的〉、謝金燕〈一級棒〉、台語經典歌曲〈挽仙桃〉及碧昂絲等國際巨星的經典歌曲，營造出狂歡派對般的慶典氛圍。

編劇暨導演程鈺婷表示，某次參拜住家樓下的瑤池金母獲得此劇靈感，創作過程「如有神助」，不但獲贈解答之書「王母娘娘語錄」，連台中慈德慈惠堂瑤池金母的金身也同意親臨現場觀賞演出，「就像是王母娘娘要來幫酷兒說話。」她表示，這是一齣適合闔家觀賞的戲，或許演出後可以出版兒童繪本，用這個故事討論「如何接受不同存在？」

《山海經》中的西王母長相奇特，原本以豹尾、虎齒且善嘯的形象出現；人首蛇身的女媧、人首鳥身的九天玄女，和西王母一樣都是獸形女神，後來漸漸演變成道教中掌管人間和仙界最高的陰性力量。程鈺婷說，女神們彷彿用自身形象告訴我們酷兒是什麼？變裝皇后是什麼？一開始大眾可能覺得很怪、很妖，但其實他們充滿正能量，希望帶給大家自信與愛。

「女媧造人代表的就是創造力！」飾演女媧的Makeila說，他從15歲開始變裝表演到現在，5年來每個造型都是自己做的，希望能透過手、透過表演，製造一個夢境給觀眾。飾演瑤池金母的變裝皇后Yolanda則說，身為順性別男生、家裡獨生子，「變裝皇后對我來說是一個出口，可以把內心的陰柔特質釋放出來。」

「變裝皇后身上擁有劇場中很少見的能量和生命力。」動作設計凃力元表示，他看過很多變裝秀，每次看他們表演都可以感受到土地裡長出的生命力。「這應該是世界上第一齣用戲劇方式製作的變裝皇后表演。」歌劇院藝術副總監王柏偉表示，「美」從來不該只有一種標準。這是一齣跟著妖仙們從「被他人定義」到「自我定義」的蛻變過程，也是一場請觀眾準備好尖叫聲的「怪美」神話派對。

●2026夏日放／FUN時光─台北劇場實驗室《怪美妖仙傳》8月7日至9日登場台中國家歌劇院中劇院

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