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身份證有「59420」任2碼！陶板屋送「酥炸海陸盤」　勝急豬排新菜登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「品田牧場」推出贈菜券活動，還有機會抽中沖繩雙人機票。圖／王品提供
「品田牧場」推出贈菜券活動，還有機會抽中沖繩雙人機票。圖／王品提供

隨著8月即將到來，王品旗下日式定食「品田牧場」，即日起至8月16日，加入品牌LINE好友並完成「爸氣性格測驗」就能取得贈菜券，隨機送出「大阪燒豚肉丸」、「日式照燒手羽先（2入）」和「三味酥炸牡蠣」等人氣單品。9月30日前，不限平假日，內用單筆消費滿600元且成功兌換贈菜券，就能抽沖繩雙人來回機票、Insta360相機等贈禮。

針對鍋物控老爸，9月30日前成為「青花驕」的LINE好友，輸入支持的湯底派系關鍵字即可獲得對應贈菜券，內用單筆消費滿2,000元就能使用，輸入「醇紅派」贈「青花椒麻口水雞」；輸入「青麻派」招待「青花椒冰淇淋」，每人1杯，每桌上限4杯。9月30日前，「青花椒無酒精啤酒」享買1送1；7月29日起，內用消費享「日本國產牛肩小排」加購優惠價688元。

「陶板屋」推出新主餐「巨串炙烤骰子牛」，加價128元起可品嚐到「激量黑胡椒法蘭克牛排」和「半熟炸蛋雪山菲力」。7月21日至8月31日發起尋找男神行動，同行親友中，只要身分證對中「5、9、4、2、0」任2碼（諧音：我就是愛你），平日內用2客套餐就招待「好棒酥炸海陸盤」。

主打厚切炸豬排丼飯的「かつ丼屋 勝急」迎來開幕一週年，全品牌特別推出「限」字級主題企劃。其中，新推出限孩童點用的「熊元氣兒童餐」，包括擁熊貓造型米飯、大武山歐姆蛋、腰內豬排、和風雞塊與黃金脆薯，每套250元。專為上班族設計，限定午間登場的「午間雅膳」，吃得到招牌腰內炸豬排，搭配酥脆草蝦與薄酥蔬菜餅，每份290元。

同時，品牌將每月9日設定為「肉之日」，凡於肉之日點購套餐，即贈「炸肉餅」一份，另外還針對肉之日推出肉量達200公克的「肉肉山丼飯」，一次能吃到5片炸豬排，每份299元。另外「海之味盛合豬排丼」也重新回歸，包括有千層腰內豬排捲、酥炸草蝦與鮭魚卵，每份550元。

完成身份證對對碰活動，陶板屋招待「好棒酥炸海陸盤」。圖／王品提供
完成身份證對對碰活動，陶板屋招待「好棒酥炸海陸盤」。圖／王品提供

針對肉之日推出的「肉肉山丼飯」，一次能吃到5片炸豬排，每份299元。圖／かつ丼屋 勝急提供
針對肉之日推出的「肉肉山丼飯」，一次能吃到5片炸豬排，每份299元。圖／かつ丼屋 勝急提供

かつ丼屋 勝急推出午間雅膳，每份290元。圖／かつ丼屋 勝急提供
かつ丼屋 勝急推出午間雅膳，每份290元。圖／かつ丼屋 勝急提供

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