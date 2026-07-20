土用丑日吃鰻魚！四代目菊川鰻丼買1送1 NAGOMI「鰻魚＋和牛」吃到飽

在日本的飲食文化中，每逢夏季的「土用丑日」，就要品嚐鰻魚補充元氣。今年的土用丑日將在7月26日到來，來自名古屋的90年鰻魚老舖「うなぎ四代目菊かわ」，於7月26日至7月28日推出夏日企劃，活動期間的午餐與晚餐時段，外帶「鰻丼（小）」即可享「買1送1」優惠，現省680元，還可加價40元，升級日系風呂敷包裝，每日餐期各限量15組。

此外，即日起至8月31日期間，全台うなぎ四代目菊かわ門市也打造「夏鰻雙饗宴」，套餐涵蓋名物蒲燒一本重，以及可嚐多重吃法的菊川鰻三吃，還有「冷筍沙拉」、「鰻魚春捲」等特色單品（6選1），以及抹茶今時鯛魚燒、紅豆紫米粥等甜點（6選2），和飲品2杯，套餐原價2,700元，期間特價2,450元。

呼應土用丑日吃鰻魚的文化，欣葉旗下「欣葉日本料理和食NAGOMI」自即日起至9月30日推出「盛夏和宴」期間限定菜單，共有15款特色餐點。其中以鰻魚為主軸，獻上「鰻魚湯葉豆腐」、「蒲燒鰻手卷」、「鰻魚翡翠蒸」及「白鰻磯邊揚」，透過蒲燒、白燒與酥炸各式料理手法，展現鰻魚細緻肉質與甘甜脂香。

除此之外，還提供清爽的「京夏旬彩海蝦貝柱凍」、「東京灣旬魚昆布蒸」，以及「夏旬筍蟹香炊飯」等料理，呈現日本夏季飲食的風味層次。雙店並於平日晚餐及假日午、晚餐供應「涮和牛」與「松葉蟹腳」，增添海陸交織的豐盛滋味。另外，中山本店限定推出「明太子貓飯」，新光A8店則限定推出「鰻魚三吃」，各有不同特色。

うなぎ四代目菊かわ限時推出「鰻丼」買1送1優惠。圖／うなぎ四代目菊かわ提供

うなぎ四代目菊かわ門市打造「夏鰻雙饗宴」，套餐原價2,700元，期間特價2,450元。圖／うなぎ四代目菊かわ提供

NAGOMI針對特定時段，提供有涮和牛、松葉蟹腳等餐點。圖／欣葉提供