梵克雅寶Signature高級珠寶 台中展出極致工藝

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於台中舉辦「2026 Signature高級珠寶系列鑑賞活動」，採預約制；共展出逾百件高級珠寶與腕表，並有從巴黎遠道而來的梵克雅寶珠寶工坊，在飛檐、綠植、與花藝的襯托下現場展演並解說製作工藝，深入呈獻品牌創立以來對大自然的讚頌。

梵克雅寶的故事始於1895年阿爾弗萊德梵克（Alfred Van Cleef）與艾斯特爾雅寶（Estelle Arpels）的浪漫聯姻，並於1906年在巴黎芳登廣場開設首間精品店。創立之初，便將無數珍品融入詩意與想像，形成獨樹一幟的風格；本次展覽聚焦於梵克雅寶最具代表性的三大工藝主題：「隱密式鑲嵌工藝」（Mystery Set）、「Zip可轉換式項鍊」以及包括仙子與舞伶的「女性身影」（Femine Figures），不論是跨越百年歷史長河的Heritage 典藏系列，或體現當代美學的Signature新作，都是工匠「黃金之手」（Main d'Or）精湛造詣的體現。

展區分為有工匠駐站現場展演的工藝區與珠寶展區。工藝區展出工匠的工作台與品牌典藏的骨董傑作，從將平面設計圖轉化為立體珠寶的綠色蠟材，到Zip項鍊的專利證書，引領探索這些經典的誕生，並一窺其設計的背後巧思與精湛技術；珠寶展區則可依序鑑賞從Heritage典藏系列到不同主題的當代美學詮釋。

●蛻變的藝術：Zip項鍊

「Zip項鍊」將日常生活中平凡的拉鍊轉化為極致奢華的珠寶傑作，無疑是梵克雅寶最具標誌性、也最具大膽創意的設計之一。這項設計的起源於1930年代，歷經十餘年的精密計算與研發，這款能順暢滑動的可轉換珠寶經典終始於1950年問世。其最大的技術挑戰在於必須使用特製的石膏模具進行精密鑄造，確保每一顆拉鍊齒合度嚴絲合縫，拉上時為項鍊，完全拉上並移除部分元件後則幻化為精巧的手鍊。

此次共有3款風格迥異的Zip項鍊登台展出。Zip Couture Flocons Précieux長項鍊將經典結構與冬日雪花意象結合，拉鍊滑飾鑲嵌著細膩的青金石雪花圖騰，展現出靜謐且優雅的詩意；Zip Antique Bouquet vénitien項鍊則運用了豐富的藍寶石、紫水晶與綠松石，將高級訂製時裝的編織質感與繽紛色彩完美揉合。模特兒配戴的Zip Antique Mille Fleurs項鍊，則結合18K玫瑰金與白金，並以粉紅色、淡紫色剛玉與鑽石呈現繁花錦簇的千花意象。

●消失的金屬：隱密式鑲嵌

梵克雅寶於1933年取得專利的隱密式鑲嵌（Mystery Set）一直被高級珠寶界視為最神祕且難度最高的技術，能讓寶石表面完全覆蓋鑲座、完全隱去金屬的痕跡，祕訣在於先以珍貴金質構築出精密的軌道結構，再由寶石切割師在寶石兩側切出極細微的凹槽、將寶石逐一滑入軌道，最終在珠寶的表面上以整片的彩色寶石呈現出如絲絨般柔滑的光澤。

呼應歷史展區中兩件1950年代經典隱密式鑲嵌作品Sequin Bouquet胸針與Two-feather胸針，當代新作Gloxinia戒指也運用了色澤濃郁優雅的紅寶石，以大岩桐花為靈感，利用傳統隱密式鑲嵌紅寶石呈現出花瓣層層疊加、向外綻放的生動姿態，極致擬真。另一件Pavot耳環同樣運用隱密式鑲嵌紅寶石，將罌粟花的嬌嫩色彩與立體花冠表現得淋漓盡致。製作此類單一胸針或大型作品，平均需耗費工匠高達300小時的工時，每一顆寶石的切工精準度更需耗費8小時精心打磨。

●優雅的象徵：女性身影

一如現場展出的1944年與1947年的Dancer胸針可見，梵克雅寶自1940年代初起，開始發表以舞者與仙子為主題的作品，在二戰後的動盪時期，帶給世人愉悅與希望的象徵，並成為世家傳承至今的靈感繆思，其中一大特色就是以玫瑰式切割鑽石打造的臉龐，至今依舊是此系列的標誌特色。

在當代Signature系列中，Arabesque ballerina胸針以精準的舞姿致敬經典芭蕾舞步。舞伶一腿延伸、一腿以足尖立姿（en pointe）維持平衡，完美詮釋了「阿拉伯式曲線」的流暢之美。Caresse d'Éole fairy胸針則融合了神話與自然元素，仙子翩然停駐於傳統隱密式鑲嵌紅寶石的圓球上，將世家的兩大經典工藝融合為一，展現出夢幻且充滿想像力的氛圍。

Signature高級珠寶系列Ludo主圖Ludo手鐲，18K玫瑰金、珊瑚、紅寶石、鑽石，約293萬元。圖／梵克雅寶提供

Signature高級珠寶系列Butterflies主題Féerie des papillons項鍊，18K白金、藍寶石、鑽石，約2,600萬元。圖／梵克雅寶提供

Heritage典藏系列手鐲，1962年，鉑金鑲嵌鑽石，約3,520萬元。圖／梵克雅寶提供

工匠特別於現場展出製作仙子舞伶的手工雕刻綠蠟。記者孫曼／攝影

品牌特地展出珍藏的傳承典藏系列作品，讓參訪者深入探索精湛的珠寶工藝。記者孫曼／攝影

Heritage典藏系列Stalactite項鍊與可拆式胸針，1963年，Pt 850鉑金、Osmior白K金及18K白金、鑽石，約8,600萬元。圖／梵克雅寶提供

Cœurs enlacés手鐲與可拆式胸針，18K玫瑰金，3顆總重31.17克拉的枕形切割粉紅色尖晶石，粉紅色與黃色剛玉、紅寶石、錳鋁榴石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶於台中舉辦高級珠寶展。記者孫曼／攝影

Signature高級珠寶系列Feminine Figures主題Caresse d'Éole fairy 胸針，18K白金、18K玫瑰金、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，約1,450萬元。圖／梵克雅寶提供

Signature高級珠寶系列Liane主題Liane長項鍊，18K玫瑰金、粉紅剛玉、孔雀石、鑽石，約805萬元。圖／梵克雅寶提供

Signature高級珠寶系列Flowers主題Pavot耳環，鉑金、18K白金、18K玫瑰金、Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，約5,200萬元。圖／梵克雅寶提供

Signature高級珠寶系列Zip主題Zip Antique Bouquet vénitien項鍊，可轉換為手鍊，18K白金、藍色與淡紫色藍寶石、紫水晶、綠松石、青金石、彼得石、鑽石，約2,520萬元。圖／梵克雅寶提供

Signature高級珠寶系列Zip主題Zip Couture Flocons Précieux 項鍊，18K白金、青金石、鑽石，約2,020萬元。圖／梵克雅寶提供

Signature高級珠寶系列Zip主題Zip Antique Bouquet vénitien項鍊，可轉換為手鍊，18K白金、藍色與淡紫色藍寶石、紫水晶、綠松石、青金石、彼得石、鑽石，約2,520萬元。圖／梵克雅寶提供

工匠台上亦有展出製作ZIP項鍊的元件。記者孫曼／攝影

品牌特地展出珍藏的傳承典藏系列作品，讓參訪者深入探索精湛的珠寶工藝。記者孫曼／攝影

Signature高級珠寶系列Flowers主題Gloxinia戒指，18K白金、18K玫瑰金、Traditional Mystery Set 統隱密式鑲嵌紅寶石， 約2,110萬元。圖／梵克雅寶提供