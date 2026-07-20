買6送2！Mister Donut「萌奇圈」來台灣了 有豆香、醬油、草莓口味

繼在日本推出後，Mister Donut甜點新品「萌奇圈もっちゅりん」即將於7月21日正式在台開賣，首波將推出豆香、日式醬油、草莓等3種口味，後再將推出紅豆、芝麻口味接力。為慶祝新品登場，還可享「買6送2」或「買5送1」限時優惠。

全新登場的「萌奇圈」是Mister Donut最新力作，採特製麵糰製成，具有澎滿圓潤的超萌外觀，以及宛若麻糬般的柔軟口感。7月21日推出的3款口味中，人氣款「豆香萌奇圈」，將萌奇圈裹上香氣濃郁的豆香粉，每顆55元；「日式醬油萌奇圈」則是選用甜口的日式醬油，帶來鹹甜交織的醬香滋味，每顆55元。「草莓萌奇圈」則將草莓果餡擠入萌奇圈內，外層再撒上草莓風味糖粉，並搭配鮮奶油與草莓果醬點綴，每顆65元。

8月4日起，Mister Donut將再推出第二波「紅豆萌奇圈」與「芝麻萌奇圈」，每顆均為65元。慶祝新品登場，Mister Donut於7月21日至8月4日推出優惠，甜甜圈享「買5送1」及「買6送2」優惠。萌奇圈系列商品採限量販售，每人限購2顆。

草莓萌奇圈，每顆65元。圖／Mister Donut提供