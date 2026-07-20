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陀螺戰士集合！萊爾富首辦戰鬥陀螺交流賽 3萬獎金、夢幻陀螺組帶回家

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
24位晉級總決賽的選手除了皆可獲得專屬晉級禮。另一大亮點是，將獲贈專屬賽事戰服。這項專屬戰服也是目前同類型陀螺賽事中相當少見的參賽禮遇。圖／萊爾富提供
24位晉級總決賽的選手除了皆可獲得專屬晉級禮。另一大亮點是，將獲贈專屬賽事戰服。這項專屬戰服也是目前同類型陀螺賽事中相當少見的參賽禮遇。圖／萊爾富提供

戰鬥陀螺熱潮持續席捲全台，萊爾富宣布首度舉辦《戰鬥陀螺X》交流賽，號召全台陀螺戰士齊聚一堂，以陀螺會友、切磋技巧，不僅有機會角逐首屆冠軍，更祭出冠軍3萬元獎金、iPad 10、Apple Watch SE 3等多項人氣大獎，消息一出立刻吸引玩家關注。

萊爾富自引進《戰鬥陀螺X》系列商品後，憑藉公開透明的販售方式獲得玩家肯定，社群平台更頻頻出現希望舉辦官方交流活動的聲音。此次首度打造專屬交流賽，除了提供競技舞台，也希望讓玩家交流組裝、改裝心得，結識更多同好，共同感受《戰鬥陀螺X》的對戰魅力。

首屆《戰鬥陀螺X》交流賽將於8月15日在全台6間萊爾富門市同步舉行初賽，包括內湖湖鑽、新莊瓏山林、八德永豐、寶山不語、西屯中康及三民鐵支路門市，每場限額64人，共開放384個參賽名額。各門市戰場前4名將晉級8月22日於內湖湖鑽門市舉辦的總決賽，共24名高手爭奪首屆冠軍榮耀。

賽事將於7月30日至8月5日開放免費線上報名，凡年滿7歲以上玩家皆可參加，不限居住地區，每人限報名一場初賽。若單一場次報名超過64人，將採隨機抽籤決定資格，並於8月7日公布入選名單。

除了邀請玩家競技同樂，本次賽事也祭出豐厚獎勵，冠軍可獨得3萬元獎金、冠軍獎盃及戰鬥陀螺禮盒，收錄「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」與「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」等夢幻逸品。亞軍除可獲得內含「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-03魔導神杖」的戰鬥陀螺禮盒外，還能抱回iPad 10；季軍則可獲得Apple Watch SE 3及戰鬥陀螺禮盒，內含「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-19子彈獅鷲」或「UX-11衝擊龍」，獎項相當誘人。

此外，24位晉級總決賽的選手皆可獲得專屬晉級禮與限定賽事戰服，穿上專屬戰袍站上決賽舞台，留下難忘紀念。所有參賽玩家也都能獲得專屬參賽好禮，讓每位陀螺戰士都能滿載而歸。

網友敲碗成真！萊爾富首辦「戰鬥陀螺交流賽」邀全台陀螺戰士321 GO SHOOT。圖／萊爾富提供
網友敲碗成真！萊爾富首辦「戰鬥陀螺交流賽」邀全台陀螺戰士321 GO SHOOT。圖／萊爾富提供

冠軍將獨得3萬元獎金，一舉登上首屆萊爾富「戰鬥陀螺交流賽」最強陀螺戰士寶座，同時抱回冠軍獎盃及戰鬥陀螺禮盒，內含「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-15鮫鯊狂鱗改造組。圖／萊爾富提供
冠軍將獨得3萬元獎金，一舉登上首屆萊爾富「戰鬥陀螺交流賽」最強陀螺戰士寶座，同時抱回冠軍獎盃及戰鬥陀螺禮盒，內含「CX-18腕龍鞭打三色隨機版」、「UX-15鮫鯊狂鱗改造組。圖／萊爾富提供

戰士集結，決戰巔峰，萊爾富首屆「戰鬥陀螺交流賽」祭3萬元冠軍獎金邀玩家開戰。圖／萊爾富提供
戰士集結，決戰巔峰，萊爾富首屆「戰鬥陀螺交流賽」祭3萬元冠軍獎金邀玩家開戰。圖／萊爾富提供

萊爾富 戰鬥陀螺

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