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5年狂送破億份！LINE禮物攜手永續品牌推限定送禮優惠 最高20%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Give Me Five!」品牌對談，邀請B型企業品牌代表一起探討送禮如何承載更深層的價值。圖／LINE禮物提供
「Give Me Five!」品牌對談，邀請B型企業品牌代表一起探討送禮如何承載更深層的價值。圖／LINE禮物提供

LINE禮物迎來上線5周年，平台公布最新用戶觀察指出，數位送禮已成為台灣民眾日常社交的重要方式。根據LINE內部數據，20至34歲女性使用過LINE禮物的比例已超過80%，五年來累積創造超過1億則私訊，從生日、節慶到日常關懷，都能透過「想到就送」快速傳遞心意。

2025年數據顯示，35歲以下送禮者年成長37%，35歲以上族群也年增27%，35歲以上送禮規模更較5年前成長3倍，顯示數位送禮已從年輕世代擴展至跨世代互動，不僅朋友間互送，也延伸到家人、長輩與職場人際關係。

除了送禮習慣改變，消費者也越來越重視品牌理念。LINE禮物指出，平台上B型企業品牌累積買家數於2025年成長33%，反映永續價值已逐漸成為消費者挑選禮物的重要考量。迎接5周年，LINE禮物宣布深化與B型企業及永續品牌合作，包括歐舒丹、茶籽堂、阿原肥皂、綠藤生機、覺亞、歐萊德及Blueseeds等品牌，透過限定禮盒、LINE POINTS回饋及獨家優惠，讓消費者更容易選擇兼具質感與永續理念的禮品。

呼應5周年主題，LINE禮物推出「擊掌節（Give Me Five）」，以支持、感謝與連結為主題，邀請品牌、創作者及非營利組織共同參與，透過品牌分享、論壇與互動體驗，傳遞永續送禮理念，希望讓送禮不只是商品交換，更成為支持友善環境與品牌價值的行動。

線上同步推出促購活動，即日起至7月31日攜手多家品牌祭出限定優惠，包括歐舒丹指定商品最高享LINE POINTS 20%回饋、阿原肥皂全館最高10%回饋、義大利髮梳品牌Tek開幕慶推出聯名1+1髮梳香氛噴霧禮最高20%回饋、茶籽堂年度版畫禮盒最高8%回饋，以及綠藤生機全館最高10%回饋。希望讓用戶在5周年期間更輕鬆找到兼具質感、心意與永續價值的送禮選擇。

LINE禮物副總經理鄭婉婷分享5週年送禮趨勢。圖／LINE禮物提供
LINE禮物副總經理鄭婉婷分享5週年送禮趨勢。圖／LINE禮物提供

即日起至7月31日，LINE禮物阿原肥皂推出植萃洗沐浴獨家禮盒，全館最高享LINE POINTS 10%回饋。記者黃筱晴／攝影
即日起至7月31日，LINE禮物阿原肥皂推出植萃洗沐浴獨家禮盒，全館最高享LINE POINTS 10%回饋。記者黃筱晴／攝影

LINE禮物茶籽堂推出肖楠葉洗沐浴年度版畫禮盒，最高享LINE POINTS 8%回饋。記者黃筱晴／攝影
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義大利髮梳品牌Tek開幕慶，於LINE禮物推出聯名1+1髮梳香氛噴霧禮，最高享LINE POINTS 20%回饋。記者黃筱晴／攝影
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擊掌節活動現場攤位主打限量商品。圖／LINE禮物提供
擊掌節活動現場攤位主打限量商品。圖／LINE禮物提供

LINE禮物綠藤生機推出香氛療癒沐浴禮，全館最高享LINE POINTS 10%回饋。記者黃筱晴／攝影
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