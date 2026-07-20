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西班牙睽違16年再捧大力神盃 adidas限量「冠軍二星」球員版球衣開賣
2026年FIFA世界盃由西班牙隊擊敗衛冕軍阿根廷，也是繼2010年南非世界盃後，西班牙暌違16年再拿下隊史第二座冠軍。adidas身為西班牙國家隊長期合作夥伴，特別推出限量西班牙隊「冠軍二星」球員版球衣，見證西班牙迎來隊史第二顆冠軍星。
西班牙全新冠軍球衣延續經典紅色戰袍，以紅色基底搭配黃色直條紋，呼應西班牙國旗與國家隊隊徽的鮮明色彩；左胸隊徽上方由一顆金色星星升級為二星，象徵2010年及2026年兩度稱霸世界足壇，胸前中央也增添FIFA世界盃冠軍徽章，為全新冠軍篇章留下專屬印記。
西班牙國家隊「冠軍二星」球員版球衣將於7月20日下午3點起，於adidas Brand Center信義品牌概念店首批獨家限量發售（每位消費者限購一件）。邀請西班牙球迷穿上全新二星紅色戰袍。
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