新竹老爺夏季美食盛宴登場 開啟舌尖上亞洲美食之旅

新竹老爺酒店今夏集結館內四大特色餐廳，即日起至2026年8月31日，由Le Cafe咖啡廳、中山日本料理廳、明宮粵菜廳及老爺鐵板燒共同打造五大夏季限定料理，以「亞洲美食巡禮」為概念，橫跨東南亞、日本及中華料理文化，運用當令食材與主廚精湛廚藝，呈現兼具文化底蘊、季節風味與五星級質感的餐飲盛宴，讓賓客不用出國，也能一次品味亞洲各地的經典佳餚。

夏季總讓人聯想到陽光、海島與熱帶風情，Le Cafe咖啡廳特別推出期間限定「南洋美食祭」，將泰國、新加坡、馬來西亞、印尼及越南等地最具代表性的料理搬上餐檯，透過香茅、南薑、椰奶、檸檬葉、蝦醬、叻沙醬等天然辛香料，層層堆疊酸、辣、甜、香的迷人風味，讓每一道料理都充滿濃濃的南洋特色。

本次美食祭由西餐主廚李尙耕精心規劃多道南洋限定料理，包含峇里島香茅嫩蒸海鱸、曼谷火山炙燒豬肋排、新加坡珍寶辣炒蟹、檳城沙嗲炭烤雞、清邁慢燉綠咖哩牛、越南甘蔗蝦、曼谷經典打拋豬、涼拌青木瓜鮮蝦沙拉、金黃月亮蝦餅、星洲叻沙海鮮濃湯、椰汁芒果糕、斑斕紅豆蛋糕、清邁慢燉紅咖哩牛、峇里島烤午魚等，讓賓客在豐盛百匯中展開一場充滿熱帶島嶼氛圍的味蕾旅行。

日本自古便流傳「土用丑日食鰻」的飲食文化，認為夏季食用鰻魚有助補充元氣，因此中山日本料理廳特別以鰻魚為主題，推出兩款限定料理，透過不同料理技法詮釋鰻魚細膩而豐富的層次。首先推出的「中山鰻魚定食」每位1,280，選用炭火蒲燒鰻魚作為主菜，外皮微焦帶有炭香，肉質細嫩飽滿，搭配和風沙拉、綜合生魚片、茶碗蒸、唐揚雞、味噌湯、季節水果及日式甜點，完整呈現日本定食文化的均衡與精緻。

另一款「中山鰻魚套餐」每位2,500元，中山料理長張義峰以懷石料理精神打造九道式套餐。精心挑選不同的鰻魚如鱸鰻、星鰻等以及融合中西料理手法呈現不同的創新風味，從炙星鰻佐半熟鵪鶉蛋與山藥開啟序曲，接著依序呈現季節生魚片、鰻魚湯葉蕪菁清湯、星鰻櫻花蝦三明治、柚庵燒鰻魚、星鰻酪梨握壽司，以及融合中華風味的金湯酸菜鰻魚，每一道皆展現不同火候、刀工與醬汁變化，最後再以季節水果與日式甜點收尾，讓賓客細細感受日本料理講究旬味與層次的飲食美學。

向來深受饕客喜愛的明宮粵菜廳，今年夏天推出期間限定「明宮鱻垂涎鴨」，原價2,800元，優惠價2,280元，以粵菜經典「一鴨三吃」為核心概念，將一隻鴨透過不同料理方式展現截然不同的風味。

第一吃為金磚青芒鴨肉捲，將外皮香酥的鴨肉搭配新鮮青芒果，以酸甜果香襯托鴨肉油脂，口感清爽細膩；第二吃乾鍋鴨架則運用大火快炒手法，加入乾辣椒、花椒及多種辛香料，香麻濃郁、越吃越涮嘴；第三吃麻香川味鴨沙拉，以鮮嫩鴨肉搭配爽脆時蔬及主廚特製川味醬汁，將粵菜細膩與川菜辛香巧妙融合，為炎炎夏日帶來開胃又富層次的味覺享受。

中餐主廚黃堯國表示，希望透過「一鴨三吃」讓賓客一次體驗不同料理技法，也展現對食材完整運用的理念，兼具美味與永續精神。

鐵板燒餐廳同步推出全新「波士頓龍蝦海陸套餐」每位3,880元，雙人優惠價7,000元，鐵板燒主廚陳佳隆精心調理波士頓龍蝦以三吃方式滿足饕客的味蕾，此外特選美國Prime級高等食材，透過精準火候鎖住最鮮甜的原味。套餐首先以炙燒北海道干貝、松露玉米慕斯及帕瑪森起司脆片揭開序幕，細膩呈現海鮮鮮甜與松露香氣；接著送上濃郁鮮美的波士頓龍蝦濃湯及老爺特製手工麵包，再以季節鮮魚佐柚香奶油醬展現夏季清爽風味。

主餐則一次品嚐三道豪華料理，包括鮮甜飽滿的波士頓龍蝦身佐海膽奶油醬、香濃誘人的焗烤起司龍蝦螯以及肉香濃郁、油花均勻的美國Prime肋眼牛排，最後搭配龍蝦膏蒜香炒飯、鐵板焦糖布蕾、季節水果及精品咖啡或康福茶，為整場饗宴畫下完美句點。

新竹老爺酒店表示，今年夏季以「亞洲美食巡禮」為核心概念，希望透過四大餐廳不同料理特色，讓賓客從南洋熱帶風味、日本旬味文化、粵式經典功夫菜到鐵板料理藝術，體驗亞洲飲食文化的豐富面貌，跟著主廚一起展開一場橫跨亞洲的盛夏美食旅程。(上述價格均需另加10%服務費)

老爺鐵板燒波士頓龍蝦以三吃方式滿足饕客的味蕾，並特選美國Prime級肋眼牛排，透過精準火候鎖住最鮮甜的原味。業者／提供

新竹老爺酒店咖啡廳南洋美食祭，熱帶香料交織異國風味，展開舌尖上的度假旅行。業者／提供