Uber Eats加碼外送夥伴福利 即時提領報酬、最長40公里優快送供多元選擇

外送專法即將於7月21日起正式實施，因應法規調整，Uber Eats宣布推出「2026下半年合作夥伴支持計畫」，聚焦「安全再升級、收入更彈性、夢想更靠近」3大核心目標，在即將上路的外送員保障專法基礎上，提供多項優於法規的加碼措施。業者強調，新政策的核心在於體現保障外送夥伴工作自由與彈性的指導理念，而非單純追求具體收入增長。

在收入彈性方面，平台推出全新「即時提領報酬」功能，有別於過往每週結算方式，外送夥伴可依自身需求隨時提領已賺取的行程費用，最快數分鐘內即可入帳。此外，為拓展多元收入，即時包裹快遞服務「優快送」不僅開通至全台本島19個縣市，更將最長運送距離上限從12公里大幅延長至40公里。針對長距離送貨，Uber Eats表示可提供外送夥伴更多元的接案選擇，讓願意接單的夥伴透過單趟長途配送賺取更高回報。

為因應夏季高溫，平台除依勞動部指引提供App防熱提醒外，也將與知名運動零售品牌合作限量發放「酷夏騎行禮盒」，並預計在9月攜手台南救援協會辦理安全同行親子日，提升用路安全意識。在個人成長上，平台首度推動「導師計畫」，由累積送單達7,000趟以上且好評率超越95%的資深夥伴，協助引導新加入的外送員。第四季更將啟動「外送合作夥伴築夢計畫」，提供最高達六位數的獎助金，計劃將分為人生新局與暖心同行兩大類別，支持夥伴創業、進修與改善生活。

針對外界關注的勞動市場消長，Uber Eats指出外送員屬於高度流動群體，疫情後每月活躍人數穩定維持在8萬人上下，但過去5年曾有超過30萬人跑單。因應7月21日即將上路的外送員專法，平台除全面配合45元基本報酬、1.25倍基本工資的時間報酬保障及全額補助職災保險外，也將新設由工會代表與學者組成的獨立處理小組申訴機制。至於專法中涉及消費者的定型化契約，平台則表示將積極配合交通部後續草擬與預告的最新規範，適時更新合約。

因應《外送專法》上路，Uber Eats配合法規完成平台與制度調堥，並持續投入外送合作夥伴發展。圖 / Uber Eats提供