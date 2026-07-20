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第二碗半價！長田本庄軒「6款全新拉麵」登場 每碗209元起
主打日式鐵板炒麵的長田本庄軒，今年夏日率先於新光三越天母店推出「日本拉麵特別企劃」，乃是首次在台灣推出拉麵餐點。慶祝新品上市，7月22至7月23日推出「第二碗半價」限時優惠活動。
長田本庄軒本次推出六大人氣拉麵湯頭，包括「經典雞白湯拉麵」，每碗219元，「家系豚骨拉麵」，每碗229元，「辛味噌雞白湯拉麵」每碗229元，另外還有「柚香雞白湯拉麵」、「魚介沾麵」及「東京油拌麵」，每碗209元起。同時還提供迷你叉燒丼、叉燒肉、溏心蛋等加點品項，讓民眾打造屬於的日式拉麵套餐。
為了呈現道地風情，長田本庄軒標榜邀請日本職人來台技術支援，堅持每日自家新鮮製麵，湯頭則使用長時間慢火濃縮醇厚的雞白湯底，叉燒也採取多種工序製作，讓消費者不用飛日本，也能輕鬆品嚐日本街頭的拉麵風味。慶祝新品登場，新光三越天母店於7月22至7月23日，針對拉麵系列推出「第二碗半價」限時優惠活動。
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