第二碗半價！長田本庄軒「6款全新拉麵」登場　每碗209元起

法國普羅旺斯呂貝宏，以一座座山城、一望無際的葡萄園與悠然緩慢的生活節奏，成為旅人心中最嚮往的南法風景。跟著有行旅，在精品品牌御用的旅行講師Leah領航下，住進普羅旺斯最具代表性的「呂貝宏大區 Luberon」、茹卡（Joucas）山城羅萊夏朵莊園，連泊七晚，走訪千泉之城艾克斯、探訪紐時評選二○二五全球必訪「塞尚畫室」、米其林三星級推薦山城萊博、天空之城戈爾德、骨董市集的索格島、卡瑪格濕地走訪愛馬仕也來取經的傳奇莊園「馬納德．羅蘭」。

2026-07-20 02:32