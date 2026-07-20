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穿男友衣服更性感？FENDI新形象「共享衣櫥」 揉合羅馬光影與親密拉扯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2026-27秋冬系列形象廣告。圖／FENDI提供
FENDI 2026-27秋冬系列形象廣告。圖／FENDI提供

義大利精品品牌FENDI發表2026-27秋冬系列形象廣告。此系列為創意總監Maria Grazia Chiuri加入FENDI後的第一個系列，本次廣告特別邀請知名攝影師Jo Ann Callis親自掌鏡，將鏡頭對準人與人之間渴望靠近卻又帶著防備的矛盾情感，藉由服裝語彙展開一場深刻的無聲對話。

本季設計的亮點在於Chiuri顛覆傳統的「共享衣櫥」概念。女裝與男裝在設計上互相映照，既保有各自的鮮明個性，又在交錯中尋求共同語彙。Chiuri巧妙地透過這種雙元性加深了陽剛與柔美的獨特魅力。廣告傳遞出一種新世代的穿搭哲學：當女性穿上男裝時，非但沒有被掩蓋，反而更能流露出率性且自在的極致女性氣質。

攝影師Callis的創作靈感始於素描本上的肢體線條。整組影像以敘事定格的方式展開，刻意汲取舞蹈劇場大師碧娜鮑許（Pina Bausch）的精神，探索透過身體親密接觸所傳達的情感張力。畫面中的模特兒在光影帷幔間若即若離，每一個細微姿態都像是一面鏡子，映照出兩性關係中付出與索取的微妙平衡，將靈魂深處的拉扯具象化。

同時，品牌的發源地羅馬在本次廣告中化身為不可或缺的靈魂角色。充滿歷史記憶的古蹟遺跡、室內壁燈與布料光影交織，營造出宛如夢境般的電影感氛圍。FENDI透過這座精心構築的想像世界，不僅向羅馬深厚的電影文化底蘊致敬，更完美彰顯了品牌與這座永恆之城悠久且不可分割的時尚傳承。

FENDI 羅馬 男友

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