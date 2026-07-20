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好市多黑鑽會員藏福利 生日當月爽拿500元折價券

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多針對黑鑽卡主卡會員提供「線上生日禮500元優惠券」，只要生日當月於線上購物單筆消費滿5,000元，輸入專屬折扣碼即可現折500元。圖／網友提供
好市多針對黑鑽卡主卡會員提供「線上生日禮500元優惠券」，只要生日當月於線上購物單筆消費滿5,000元，輸入專屬折扣碼即可現折500元。圖／網友提供

美式賣場好市多黑鑽會員除了享有2%消費回饋及各項專屬優惠外，原來還藏著不少會員不知道的「生日禮」。近日有網友分享，好市多針對黑鑽卡主卡會員提供「線上生日禮500元優惠券」，只要生日當月於線上購物單筆消費滿5,000元，輸入專屬折扣碼即可現折500元。

有網友在社群分享這項黑鑽會員專屬優惠，指出優惠券會寄送至會員綁定的電子郵件，因此建議生日當月務必留意Email，並確認會員資料及通知設定是否完整，以免錯過專屬生日禮。

根據分享內容，這項生日優惠僅限黑鑽卡主卡會員使用，優惠券於生日當月寄發，需於當月完成使用。會員只要於好市多線上購物單筆消費滿5,000元，結帳時輸入專屬優惠代碼，即可直接折抵500元。優惠僅適用於好市多線上購物網站及App，不適用於實體賣場、西式餐飲部及加油站，每位會員限使用一次，若逾期未使用則自動失效。

也有人分享，優惠券其實是寄到會員帳號綁定的電子郵件，而不是App訊息中心，因此很多人容易忽略，「生日當月的朋友記得去Email找一下。」

不少會員也提醒，想收到生日優惠券，除了維持黑鑽會員資格外，平時最好確認會員資料中的電子郵件及行銷通知均已開啟，以免因未收到通知而錯失福利。

近年好市多持續擴大黑鑽會員專屬服務，除2%消費回饋外，也陸續推出旅遊住宿、保險、租車、機場接送等多元優惠。如今再加上生日當月專屬折價券，讓不少會員重新盤點黑鑽卡權益。

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