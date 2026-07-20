漢來推暑期限定住房專案 結合「500碗」掀高雄小吃旅遊熱潮

由指標青年媒體《500輯》於2023年創辦的台灣小吃指南「500碗」，已於6月26日正式公布第四屆完整榜單。承襲旗下精緻餐飲評鑑「500盤」所強調的「專注料理本質，挖掘台灣在地美味」核心理念，「500碗」將評選視角從高端餐廳延伸至街頭巷尾的庶民小吃，逐漸成為近年國內旅遊與美食探索的重要指標。

本屆「500碗」共收錄472間店家，創下歷年新高，顯示評審口味更加多元分散，也讓獲得超過「1碗」的榮耀更顯不易。從地區分布觀察，台北以138間穩居第一，高雄則以74間異軍突起，超越台南（53間）躍居第二，台中（33間）與彰化（29間）緊追在後，反映台灣小吃版圖的持續變動與南部能量的崛起。

延續榜單熱度，「500碗最強小吃派對市集」今年首度擴大為北高雙城舉辦。台北場已於6月26日至6月28日在西門紅樓北廣場圓滿落幕，高雄場則將於8月29日至30日在夢時代幸福廣場登場，集結全台人氣小吃品牌，邀請民眾一次品嚐各地經典風味。

圖｜500碗提供

除了市集活動首次南下，高雄漢來大飯店亦攜手「500碗」推出暑期限時「探碗假期」住房專案，活動期間自7月6日至8月30日。專案以「18摺的極致職人學」為主軸，結合漢來美食旗下人氣品牌「紅陶上海湯包」，將職人精神從餐飲延伸至旅宿體驗。

專案雙人入住每晚6,815元起，除可依房型人數享用海港自助式早餐外，入住當天更可品嚐紅陶上海湯包雙人套餐。透過現點現包、講究18摺黃金比例的招牌湯包，呈現職人對細節與風味的極致追求。此外，每房加贈「500碗」限定周邊，包括品牌提袋、磁鐵燈箱、小吃指南及KIRIN「一番搾零糖質啤酒」等，讓旅客循著榜單足跡，展開一場高雄在地風味的城市小旅行。

高雄漢來表示，此次專案亦展現飯店與餐飲品牌之間的跨域整合，透過住宿、美食與城市觀光三方串聯，從一籠上海湯包出發，引領旅客體驗漢來所詮釋的職人精神與生活品味，打造由餐桌延伸至旅宿的完整度假提案。如需請見下方訂房連結。

此外，台北場廣受好評的「集碗挑戰」活動亦將延續即將至高雄場。民眾只需完成三步驟任務：領取集碗卡並於現場任三間攤位消費與兩間指定攤位完成任務，即可至服務台參加抽獎。高雄場獎品由各出攤品牌提供的免費兌換特色餐點，為活動增添更多互動與趣味。

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