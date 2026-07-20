僅300克！就算下雨也能帥一波 LV史上最輕防水絲綢運動鞋

頂級精品老花與復古跑鞋的完美結合！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎2026秋冬男裝大秀上，首度亮相了令人驚豔的全新鞋履——「LV Drop 300」運動鞋。這款由男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）操刀的最新力作，打破了傳統精品老爹鞋「笨重」的刻板印象，以每雙僅約300公克的極致輕盈感，宣告精品球鞋正式跨入高端科技與機能性的新紀元。

這款新鞋的靈感來自於經典的復古健身文化、有氧舞蹈影片及早期的運動明星。鞋款名稱「Drop 300」除了致敬其每雙僅300多克的驚人重量外，其橡膠大底的設計更模擬了「水滴（Drop）墜落」時在水面泛起的同心圓漣漪，充滿現代空氣感。

除了超輕量化的技術，材質方面更進一步展現了驚人的工藝技術，以防潑水尼龍、麂皮與奢華的蟒蛇皮拼接的LV Drop 300，最大亮點在於使用了創新的「LV Silk Tech」高科技尼龍。該材質由51%絲綢與49%再生尼龍混合製成，不僅兼顧環保與極致輕量化，更具備強大的耐磨與防潑水機能，打破「精品鞋怕淋雨」的魔咒。

鞋內配備熱塑成型鞋墊，提供持久的避震緩衝與絕佳的靈活性。外觀上，鞋面與鞋舌處低調點綴了LV標誌，後跟則融合了經典的Monogram花卉圖案，完美平衡了人體工學與品牌百年的工藝傳承。色系上則提供從極簡黑白、亮眼元氣色、粉嫩馬卡龍色，到品牌最具代表性的Monogram棕金色與染色蛇皮，滿足不同時髦人士的穿搭需求。

全新LV Drop 300運動鞋熱塑型鞋墊提供卓越而持久的緩衝。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋熱塑型鞋墊提供卓越而持久的緩衝。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋於巴黎2026秋冬男裝大秀上首度亮相。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋系列不僅輕盈更具備優越的防水性。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋於巴黎2026秋冬男裝大秀上首度亮相。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋流線型的輪廓和靈活的結構帶來即時的減震感和敏捷性。圖／路易威登

LV Drop 300運動鞋，每隻鞋僅重300多克。圖／路易威登

路易威登推出全新LV Drop 300運動鞋系列。圖／路易威登