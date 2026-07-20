快訊

美軍擊中伊朗核電站！德黑蘭放話「採取措施」 IAEA曝現場狀況

簡立峰專欄／中國AI「百模大戰」到盡頭 下一步怎發展

世足賽／梅西夢碎淚灑球場！冠軍、金靴、歷史進球王 3大榮耀全落空

聽新聞
0:00 / 0:00

僅300克！就算下雨也能帥一波 LV史上最輕防水絲綢運動鞋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新LV Drop 300運動鞋提供多種色彩選擇。圖／路易威登
全新LV Drop 300運動鞋提供多種色彩選擇。圖／路易威登

頂級精品老花與復古跑鞋的完美結合！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎2026秋冬男裝大秀上，首度亮相了令人驚豔的全新鞋履——「LV Drop 300」運動鞋。這款由男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）操刀的最新力作，打破了傳統精品老爹鞋「笨重」的刻板印象，以每雙僅約300公克的極致輕盈感，宣告精品球鞋正式跨入高端科技與機能性的新紀元。

這款新鞋的靈感來自於經典的復古健身文化、有氧舞蹈影片及早期的運動明星。鞋款名稱「Drop 300」除了致敬其每雙僅300多克的驚人重量外，其橡膠大底的設計更模擬了「水滴（Drop）墜落」時在水面泛起的同心圓漣漪，充滿現代空氣感。

除了超輕量化的技術，材質方面更進一步展現了驚人的工藝技術，以防潑水尼龍、麂皮與奢華的蟒蛇皮拼接的LV Drop 300，最大亮點在於使用了創新的「LV Silk Tech」高科技尼龍。該材質由51%絲綢與49%再生尼龍混合製成，不僅兼顧環保與極致輕量化，更具備強大的耐磨與防潑水機能，打破「精品鞋怕淋雨」的魔咒。

鞋內配備熱塑成型鞋墊，提供持久的避震緩衝與絕佳的靈活性。外觀上，鞋面與鞋舌處低調點綴了LV標誌，後跟則融合了經典的Monogram花卉圖案，完美平衡了人體工學與品牌百年的工藝傳承。色系上則提供從極簡黑白、亮眼元氣色、粉嫩馬卡龍色，到品牌最具代表性的Monogram棕金色與染色蛇皮，滿足不同時髦人士的穿搭需求。

全新LV Drop 300運動鞋熱塑型鞋墊提供卓越而持久的緩衝。圖／路易威登
全新LV Drop 300運動鞋熱塑型鞋墊提供卓越而持久的緩衝。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋熱塑型鞋墊提供卓越而持久的緩衝。圖／路易威登
全新LV Drop 300運動鞋熱塑型鞋墊提供卓越而持久的緩衝。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋於巴黎2026秋冬男裝大秀上首度亮相。圖／路易威登
全新LV Drop 300運動鞋於巴黎2026秋冬男裝大秀上首度亮相。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋系列不僅輕盈更具備優越的防水性。圖／路易威登
全新LV Drop 300運動鞋系列不僅輕盈更具備優越的防水性。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋於巴黎2026秋冬男裝大秀上首度亮相。圖／路易威登
全新LV Drop 300運動鞋於巴黎2026秋冬男裝大秀上首度亮相。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋流線型的輪廓和靈活的結構帶來即時的減震感和敏捷性。圖／路易威登
全新LV Drop 300運動鞋流線型的輪廓和靈活的結構帶來即時的減震感和敏捷性。圖／路易威登

LV Drop 300運動鞋，每隻鞋僅重300多克。圖／路易威登
LV Drop 300運動鞋，每隻鞋僅重300多克。圖／路易威登

路易威登推出全新LV Drop 300運動鞋系列。圖／路易威登
路易威登推出全新LV Drop 300運動鞋系列。圖／路易威登

全新LV Drop 300運動鞋熱塑型鞋墊提供卓越而持久的緩衝。圖／路易威登
全新LV Drop 300運動鞋熱塑型鞋墊提供卓越而持久的緩衝。圖／路易威登

巴黎 LV

延伸閱讀

世足賽／大力金盃也住豪宅！LV五度打造FIFA世界盃官方獎盃硬箱 還有限量系列

Dior新一代IT Bag誕生！蕾哈娜、JISOO、泰勒絲搶背Cigale包

從白天一路時髦到晚上！香奈兒2026秋冬前導系列重塑經典衣櫥

夏天熱炸卻滿街運動鞋？ 妹子曬「新買涼鞋」遭吐槽：像婆媽穿的

相關新聞

漢來推暑期限定住房專案 結合「500碗」掀高雄小吃旅遊熱潮

由指標青年媒體《500輯》於2023年創辦的台灣小吃指南「500碗」，已於6月26日正式公布第四屆完整榜單。承襲旗下精緻餐飲評鑑「500盤」所強調的「專注料理本質，挖掘台灣在地美味」核心理念，「500碗」將評選視角從高端餐廳延伸至街頭巷尾的庶民小吃，逐漸成為近年國內旅遊與美食探索的重要指標。

Zara寬腳長褲驚變奪命褲？多人集體摔傷 1婦骨折臉破相要求下架

知名時尚品牌Zara近期推出的一款寬腳長褲（Wide-leg pants），在社交平台TikTok等地驚爆「安全恐慌」！大批網友發文控訴，…

僅300克！就算下雨也能帥一波 LV史上最輕防水絲綢運動鞋

頂級精品老花與復古跑鞋的完美結合！路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎2026秋冬男裝大秀上，首度亮相了令人驚豔的全新鞋履——「LV Drop 300」運動鞋。這款由男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）操刀的最新力作，打破了傳統精品老爹鞋「笨重」的刻板印象，以每雙僅約300公克的極致輕盈感，宣告精品球鞋正式跨入高端科技與機能性的新紀元。

有行旅／山城連泊 慢遊普羅旺斯

法國普羅旺斯呂貝宏，以一座座山城、一望無際的葡萄園與悠然緩慢的生活節奏，成為旅人心中最嚮往的南法風景。跟著有行旅，在精品品牌御用的旅行講師Leah領航下，住進普羅旺斯最具代表性的「呂貝宏大區 Luberon」、茹卡（Joucas）山城羅萊夏朵莊園，連泊七晚，走訪千泉之城艾克斯、探訪紐時評選二○二五全球必訪「塞尚畫室」、米其林三星級推薦山城萊博、天空之城戈爾德、骨董市集的索格島、卡瑪格濕地走訪愛馬仕也來取經的傳奇莊園「馬納德．羅蘭」。

第二屆「500甜」甜點指南8／21公布！集結星級評審團，30+排隊名店齊聚甜點派對

指標媒體《500輯》自去年籌辦台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜」，再度創造繼「500盤」、「500碗」之後的討論現象。不僅榜單別開生面，呈現了台灣在甜食文化上的強大創造力；集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物的甜點派對，都為這份台灣最完整的甜點指南增添話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。