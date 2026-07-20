Zara寬腳長褲驚變奪命褲？多人集體摔傷 1婦骨折臉破相要求下架

知名時尚品牌Zara近期推出的一款寬腳長褲（Wide-leg pants），在社交平台TikTok等地驚爆「安全恐慌」！大批網友發文控訴，這條售價45.9加元（約新台幣1046元）的長褲因褲腳過寬，極易令穿著者絆倒。網上甚至傳出多宗因穿此褲而導致骨折、破相的慘劇，網友戲稱其為「奪命褲」（Death Pants）。有居住在多倫多的女受害者更向媒體哭訴，自己因這條長褲摔至手腕骨折、半邊臉瘀青，憤怒要求品牌立刻將產品下架。

多名網紅絆倒 TikTok影片瘋傳

涉事長褲在Zara官方網站的名稱為「Flowy Wide Leg Pants」（飄逸寬腳褲），採用聚酯纖維質料製造，主打鬆緊褲頭及前側口袋設計，穿起來寬鬆涼爽，吸引大批愛美之人入手。然而，這款百搭舒適的單品，卻因頻頻令人跌倒而成為網路熱話。

海外網紅Jessica Pearce於7月1日分享影片，顯示她穿著該長褲走在自家車房外的通道時，突然被寬大褲腳絆倒，整個人「面朝下」重摔在水泥地上。另1位海外網紅Camila Ribera Roca的影片觀看次數更突破120萬次，她同樣在人行道被這條長褲絆倒，片中展示了自己手肘流血、需要清理傷口的狼狽畫面。

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網友Holly Gilmer則直言，這條褲應該加上「安全警示」，因為她穿著它時跌至膝蓋骨折，最終要坐輪椅離開醫院。

TikTok隨即掀起一股針對此褲的安全質疑，相關標籤如「#ZaraDeathPants」（Zara奪命褲）、「#DangerousTrousers」（危險長褲）等充斥網路。不少網友均表示因這條褲子出現了不同程度的瘀青、擦傷，甚至是骨折。

多倫多婦慘痛經歷：半邊臉瘀青 手臂打石膏六周

居住在多倫多的50歲女子Ellin Costa透露，自己早前亦成為了這款長褲的受害者。「這條褲子差點要了我的命！」她憶述，自己當時摔得非常嚴重，導致手腕骨折，連臉部也嚴重受創。其中太陽穴的傷口極深，需要使用醫療專用膠水進行黏合，事發至今半邊臉仍留有大片瘀青，手臂更需打石膏長達六周。

這次受傷令 Costa 臉上留下了永久疤痕，跌倒時佩戴的眼鏡及 Apple Watch 亦當場損毀。她憤怒地表示：「這條褲子必須下架。」截至目前為止，Zara 尚未作出任何公開回應或聲明。

時尚專家：超寬、拖地設計極易「自絆」

英國個人形象顧問Clare Chambers指出，高溫天氣令寬鬆舒適的寬腳褲成為2026年夏季的熱門穿搭，深受上班族女性歡迎。英國《Fashion Times》分析指出，是次事件反映的可能並非Zara單一品牌的質素問題，而是「超寬、拖地」長褲本身的設計問題。由於這類褲款的褲腳過寬且長度拖地，行路時極易造成兩腳自我糾纏，繼而令穿著者失去平衡跌倒。

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文章授權轉載自《香港01》