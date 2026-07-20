聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／山城連泊 慢遊普羅旺斯

聯合報／ 本報訊

法國普羅旺斯呂貝宏，以一座座山城、一望無際的葡萄園與悠然緩慢的生活節奏，成為旅人心中最嚮往的南法風景。跟著有行旅，在精品品牌御用的旅行講師Leah領航下，住進普羅旺斯最具代表性的「呂貝宏大區 Luberon」、茹卡（Joucas）山城羅萊夏朵莊園，連泊七晚，走訪千泉之城艾克斯、探訪紐時評選二○二五全球必訪「塞尚畫室」、米其林三星級推薦山城萊博、天空之城戈爾德、骨董市集的索格島、卡瑪格濕地走訪愛馬仕也來取經的傳奇莊園「馬納德．羅蘭」。

「賴在普羅旺斯不想走」十天七夜旅程，九月六日至九月十五日。報名請洽02-8643-3905，或請瀏覽有行旅官網https://reurl.cc/6K5KZr。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

愛馬仕 法國 紐時

延伸閱讀

霹靂要角助陣 九份紅燈籠祭 侯友宜點燈

賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

科技感實驗室空降夏季旅展 「白金鹽究院」邀旅人為雲嘉南風情解密

自行車／「富貴騎跡」邀全民騎遊皇冠海岸 9月12日從富貴角出發

相關新聞

有行旅／山城連泊 慢遊普羅旺斯

法國普羅旺斯呂貝宏，以一座座山城、一望無際的葡萄園與悠然緩慢的生活節奏，成為旅人心中最嚮往的南法風景。跟著有行旅，在精品品牌御用的旅行講師Leah領航下，住進普羅旺斯最具代表性的「呂貝宏大區 Luberon」、茹卡（Joucas）山城羅萊夏朵莊園，連泊七晚，走訪千泉之城艾克斯、探訪紐時評選二○二五全球必訪「塞尚畫室」、米其林三星級推薦山城萊博、天空之城戈爾德、骨董市集的索格島、卡瑪格濕地走訪愛馬仕也來取經的傳奇莊園「馬納德．羅蘭」。

第二屆「500甜」甜點指南8／21公布！集結星級評審團，30+排隊名店齊聚甜點派對

指標媒體《500輯》自去年籌辦台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜」，再度創造繼「500盤」、「500碗」之後的討論現象。不僅榜單別開生面，呈現了台灣在甜食文化上的強大創造力；集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物的甜點派對，都為這份台灣最完整的甜點指南增添話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。