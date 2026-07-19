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韓系潮牌夏日快閃：ept台灣限定色首發、走進INAPSQUARE的黑白宇宙

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓國人氣潮流品牌ept(east pacific trade) 即起至8月23日進駐遠東SOGO新竹店打造期間限定快閃店。圖／ept提供
韓國人氣潮流品牌ept(east pacific trade) 即起至8月23日進駐遠東SOGO新竹店打造期間限定快閃店。圖／ept提供

韓國人氣潮流品牌ept(east pacific trade) 即起至8月23日進駐遠東SOGO新竹店打造期間限定快閃店。獨家首發COURT經典麂皮板鞋台灣限定色「焦糖棕」，並同步推出兩款全新配色「玫瑰粉」與「沙丘灰」。

來自韓國首爾的鞋履品牌「ept」，融合加州的隨性生活風格與街頭次文化，從滑板文化、塗鴉藝術到極簡設計，形塑出兼具潮流與機能的鞋履美學。品牌創辦人擁有深厚的製鞋背景，曾創造出世界上第一雙滑板鞋，並對鞋款的結構與舒適度有著極致要求。ept鞋款主打均搭載創新緩震科技與高機能鞋墊，提供全天候穿著的穩定支撐與優異腳感。

這次快閃店開幕，同步首發COURT經典板鞋五款2026全新配色「沙丘白」、「灰藍膠底」、「霧灰」、「灰紅膠底」與「松露灰」。整體以自然中性色與低飽和色彩為主軸，從溫潤的大地色、細膩霧感灰階，到清新的灰藍與富有個性的紅色點綴，呼應當代潮流所追求的低調與輕鬆質感。

另一款人氣鞋型SANTOS德訓鞋，也同步首發兩款2026全新配色「厚底款米白」與「經典款沙丘白」。採用柔和中性配色，以溫潤奶白、沙丘色調結合德訓鞋俐落輪廓。

迎接ept遠東SOGO新竹快閃店開幕，除了獨家新色限量首發外，推出ept指定服飾與Dive系列7折起、短袖系列9折，以及滿額贈活動。

● INAPSQUARE期間限定快閃店登場 走進藝術家的黑白創作宇宙

由韓國人氣插畫藝術家INAPSQUARE創立的潮流品牌ooowl，去年在台北東區開設海外首間實體店。今夏特別於店內打造快閃店中店，特別販售藝術家INAPSQUARE原創限定T與周邊小物，於8月8日前限時展開。

INAPSQUARE透過手繪塗鴉、趣味角色與幽默文字，讓人會心一笑，這次期間限定店特別集結多款藝術家原創服飾配件到生活選物，完整呈現創作概念，進入INAPSQUARE筆下的黑白宇宙。

此外，同步再8月30日前，展開「ooowl夏日踢恤季」（ooowl T-Shirt Canvas Exhibition），打造以T-shirt為主題的夏日氛圍感，透過標誌性的塗鴉設計，將畫作從畫布延伸至穿搭與日常生活。系列設計融入大量童趣手繪的塗鴉符號與品牌標誌性語言「Whatever We Love」，除了藝術家鍾愛的黑白色調外，更透過獨有的復古色彩搭配，為日常穿搭注入鮮明個性與趣味。

韓國人氣插畫藝術家INAPSQUARE創立的潮流品牌ooowl，8月8日前在台北東區店打造快閃店中店，特別販售藝術家INAPSQUARE原創限定T與周邊小物。圖／ooowl提供
韓國人氣插畫藝術家INAPSQUARE創立的潮流品牌ooowl，8月8日前在台北東區店打造快閃店中店，特別販售藝術家INAPSQUARE原創限定T與周邊小物。圖／ooowl提供

ept遠東SOGO新竹店期間限定快閃店，帶來COURT、SANTOS 2026全新配色與首發鞋款。圖／ept提供
ept遠東SOGO新竹店期間限定快閃店，帶來COURT、SANTOS 2026全新配色與首發鞋款。圖／ept提供

ept遠東SOGO新竹店期間限定快閃店，帶來COURT經典麂皮板鞋台灣限定色「焦糖棕」，與全新配色「玫瑰粉」與「沙丘灰」，各4,100元。圖／ept提供
ept遠東SOGO新竹店期間限定快閃店，帶來COURT經典麂皮板鞋台灣限定色「焦糖棕」，與全新配色「玫瑰粉」與「沙丘灰」，各4,100元。圖／ept提供

韓國人氣插畫藝術家INAPSQUARE創立的潮流品牌ooowl，8月8日前在台北東區店打造快閃店中店，特別販售藝術家INAPSQUARE原創限定T與周邊小物。圖／ooowl提供
韓國人氣插畫藝術家INAPSQUARE創立的潮流品牌ooowl，8月8日前在台北東區店打造快閃店中店，特別販售藝術家INAPSQUARE原創限定T與周邊小物。圖／ooowl提供

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