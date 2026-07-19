FENDI揭幕新時代！SKZ方燦、金敏荷首爾賞FENDI全球限量「法棍包」

精品品牌FEND日前在Palazzo FENDI Seoul旗艦店舉行盛大活動，迎接Maria Grazia Chiuri接掌品牌後首個設計的2026冬季系列上市。活動現場星光熠熠，FENDI品牌大使、韓國人氣男團Stray Kids隊長方燦（Bang Chan）帥氣現身，與韓國女星高賢廷、金敏荷、鄭彩娟以及男星金載原等人皆以全新系列造型亮相，共同見證品牌的全新篇章。

除了將傳統與現代工藝完美交融的FENDI冬季系列，活動的另一大焦點，則是特別呈獻的Baguette®️ 26424復刻版包款。該包款靈感源自FENDI檔案館，最初於2月舉行的2026-27年秋冬時裝秀上亮相，隨後於4月的米蘭國際家具展再度展出；每款復刻包皆附有獨一無二的復刻版金屬標牌，全球限量發售，展現卓越的工藝脈絡。

活動當天，方燦以一襲充滿前衛實用風格的率性造型亮相。他身穿FENDI新季度的米白色水洗丹寧連身工裝，搭配黑色俐落皮帶與方頭皮鞋，完美演繹男神的率性氣質，手上提著的則是經典的Baguette法棍包，包身飾以野性優雅的虎斑紋理，與一身純色工裝形成強烈對比，充分展現出走在時尚尖端的獨特魅力。

金敏荷出席FENDI首爾旗艦店2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提供

FENDI品牌大使、Stray Kids成員方燦出席首爾旗艦店FENDI 2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提供

高賢廷出席FENDI首爾旗艦店2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提供

鄭彩娟出席FENDI首爾旗艦店2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提供

FENDI品牌大使、Stray Kids成員方燦出席首爾旗艦店FENDI 2026-27年秋冬系列上市活動。圖／FENDI提供