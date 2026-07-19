1919皇室冠冕化身當代高級珠寶 Chaumet以珍珠重現約瑟芬皇后傳奇

法國珠寶品牌Chaumet，標誌性的Joséphine系列迎來以珍珠為設計主角的全新Joséphine Soir de Fête高級珠寶套組，柔和珠光結合鑽石光芒，勾勒女性優雅、自信且雋永的迷人風采，延續品牌傳承逾兩世紀的珍珠工藝，向品牌的靈感繆思 -- 拿破崙皇后約瑟芬 -- 鍾愛的瑩潤寶石致敬。

全新套組包括項鍊、胸針、耳環與戒指，其中項鍊鑲嵌15顆珍稀南洋養殖珍珠，搭配鑽石排列出流暢線條，襯托頸項與臉龐輪廓，胸針、耳環及戒指則延續相同設計語彙，展現完整且和諧的珠寶美學。Chaumet藉由珍珠溫潤光澤與鑽石璀璨火光相互映襯，塑造兼具柔美與力量的女性形象，讓珠寶不只是華麗配飾，更成為彰顯個人氣質與風格的象徵。

此套組的設計靈感源自Chaumet於1919年為波旁－帕爾馬皇室婚禮打造的傳奇吊鐘花冠冕（Bourbon-Parme Tiara），品牌以當代視角重新詮釋花卉意象，將歷史經典轉化為現代高級珠寶。作品運用Joséphine系列代表性的梨形切割元素，並透過「錯視藝術」（trompe-l'œil）設計，營造富有層次感的立體視覺效果。品牌更精心透過標誌性的「刀鋒工藝」（fil couteau），巧妙隱藏金屬結構，使鑽石與珍珠宛如懸浮於肌膚之上，呈現輕盈而純粹的光采，映襯當代女性的優雅魅力。

Joséphine Soir de Fête 18K白金耳環，鑲嵌珍珠及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供