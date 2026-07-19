Dior新一代IT Bag誕生！蕾哈娜、JISOO、泰勒絲搶背Cigale包
創意總監Jonathan Anderson入主Dior後，首個真正具代表性的「It Bag」正式誕生！首次於Dior 2026春夏女裝系列伸展台亮相的Dior Cigale包款，以雕塑感輪廓與高級訂製工藝語彙，迅速成為時尚圈熱議焦點，更在蕾哈娜（Rihanna）、泰勒絲（Taylor Swift）、JISOO、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等明星加持下，展現新世代Dior經典包款的潛力。
Dior Cigale包款的設計，以現代建築感線條重新演繹了品牌創辦人迪奧先生於1952年創作的La Cigale高級訂製服。Jonathan Anderson更曾公開表示，La Cigale是他「時尚史上最喜愛的服裝之一」，因此將這件經典作品化為包款設計靈感，以當代視角重新探索品牌傳承。
La Cigale禮服當年以灰色雲紋絲綢打造俐落廓形，透過立體褶襉與雕塑結構呈現前衛美感。可手提、肩背或斜背的Dior Cigale則承襲相同設計語言，以柔軟皮革結合建築感輪廓，塑造帶有不對稱曲線的包身。包款最醒目的蝴蝶結細節，則向原版禮服的束腰結飾致敬，將高級訂製服的優雅語彙轉化為日常配件。細膩皮革工藝、圓弧提把與低調Dior標誌，更展現Jonathan Anderson融合歷史與當代的設計哲學。
除了設計本身話題十足，Dior Cigale也迅速攻占名人衣櫥。蕾哈娜、泰勒絲、安海瑟薇（Anne Hathaway）、莎莉賽隆（Charlize Theron）等歐美女星皆選擇經典黑色款式搭配日常造型或公開活動，兼具摩登與實穿性。JISOO與珍妮佛勞倫斯則偏愛以彩色版本為造型增添亮點。英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）曾以經典大衣搭配Dior手袋展現優雅氣質；中國女星迪麗熱巴與周也與韓國演員韓韶禧，則以充滿個人風格的率性都會方式展現Dior Cigale豐富多樣的搭配度。
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