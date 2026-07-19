Dior新一代IT Bag誕生！蕾哈娜、JISOO、泰勒絲搶背Cigale包

創意總監Jonathan Anderson入主Dior後，首個真正具代表性的「It Bag」正式誕生！首次於Dior 2026春夏女裝系列伸展台亮相的Dior Cigale包款，以雕塑感輪廓與高級訂製工藝語彙，迅速成為時尚圈熱議焦點，更在蕾哈娜（Rihanna）、泰勒絲（Taylor Swift）、JISOO、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等明星加持下，展現新世代Dior經典包款的潛力。

Dior Cigale包款的設計，以現代建築感線條重新演繹了品牌創辦人迪奧先生於1952年創作的La Cigale高級訂製服。Jonathan Anderson更曾公開表示，La Cigale是他「時尚史上最喜愛的服裝之一」，因此將這件經典作品化為包款設計靈感，以當代視角重新探索品牌傳承。

La Cigale禮服當年以灰色雲紋絲綢打造俐落廓形，透過立體褶襉與雕塑結構呈現前衛美感。可手提、肩背或斜背的Dior Cigale則承襲相同設計語言，以柔軟皮革結合建築感輪廓，塑造帶有不對稱曲線的包身。包款最醒目的蝴蝶結細節，則向原版禮服的束腰結飾致敬，將高級訂製服的優雅語彙轉化為日常配件。細膩皮革工藝、圓弧提把與低調Dior標誌，更展現Jonathan Anderson融合歷史與當代的設計哲學。

除了設計本身話題十足，Dior Cigale也迅速攻占名人衣櫥。蕾哈娜、泰勒絲、安海瑟薇（Anne Hathaway）、莎莉賽隆（Charlize Theron）等歐美女星皆選擇經典黑色款式搭配日常造型或公開活動，兼具摩登與實穿性。JISOO與珍妮佛勞倫斯則偏愛以彩色版本為造型增添亮點。英國王后卡蜜拉（Queen Camilla）曾以經典大衣搭配Dior手袋展現優雅氣質；中國女星迪麗熱巴與周也與韓國演員韓韶禧，則以充滿個人風格的率性都會方式展現Dior Cigale豐富多樣的搭配度。

Dior Cigale冰藍色小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供

迪麗熱巴手提Dior Cigale包。圖／Dior提供

Dior Cigale黑駝色小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供

安海瑟薇演繹Dior Cigale包。圖／Dior提供

莎莉賽隆演繹Dior Cigale包。圖／Dior提供

Dior Cigale米色小牛皮中型提包，18萬元。圖／Dior提供

韓韶禧背Dior Cigale包。圖／Dior提供

蕾哈娜背Dior Cigale包。圖／Dior提供

JISOO手提Dior Cigale包。圖／Dior提供

泰勒絲手提Dior Cigale包。圖／Dior提供

Dior Cigale駝色小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供

Dior Cigale玫瑰粉小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供

王楚然手提Dior Cigale包。圖／Dior提供

Dior Cigale特里亞農灰小牛皮小型提包，15萬元。圖／Dior提供

珍妮佛倫羅斯背Dior Cigale包。圖／Dior提供