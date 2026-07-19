從白天一路時髦到晚上！香奈兒2026秋冬前導系列重塑經典衣櫥

香奈兒（CHANEL）推出2026秋冬前導系列，以步履不停的當代女性全天候造型為主題，打造兼具優雅與實穿性的衣櫥。系列重新演繹現代必備單品穿搭，回歸經典與品牌標誌性符碼，讓日常造型自在遊走於俐落都會、率性風格與晚間裝扮之間，展現從白晝到夜晚皆能從容切換的時尚態度。透過經典語彙與當代輪廓的交會，香奈兒再次詮釋女性衣櫥中不可或缺的雋永風格。

本季服裝設計聚焦於織物的流動感與層次變化，透過剛柔並濟的剪裁，勾勒出輕盈而俐落的輪廓。品牌經典斜紋軟呢外套依舊是系列主角，並以青春感十足的短版比例重新演繹，搭配修身長褲、牛仔褲、襯衫與針織衫，營造兼具都會感與自在氣息的日常造型。現代花卉印花、羊毛、喀什米爾、絲質、丹寧與皮革等不同材質相互交織，透過豐富質感與低調色澤，展現層次鮮明的穿搭表情。黑、白、米色、灰色與酒紅色等經典色彩貫穿系列，在簡潔中流露細膩優雅，也讓品牌經典元素於現代衣櫥中煥發新貌。

配件則延續系列兼具新意與經典的設計精神。CHANEL 25包款、經典口蓋包、小型包、購物包與保齡球包，以羊毛氈、皮革、斜紋軟呢等材質重新詮釋品牌代表性輪廓，在柔韌質感與俐落結構間取得平衡。鞋履則包括拖鞋、後繫帶鞋與包頭鞋，搭配金屬項鍊、耳環、腰鍊與服飾珠寶，進一步強化整體造型的精緻細節。包款、鞋履與配件在低調色彩與細膩工藝中以經典的設計元素呼應服裝的設計，能輕鬆自由搭配，從日常到晚間場合皆展現香奈兒一貫的現代優雅與自信風格，也再次印證經典設計歷久彌新的魅力。

白黑色高跟鞋。圖／香奈兒提供

綠色柔軟皮革肩背包小型款。圖／香奈兒提供

模特兒演繹香奈兒2026秋冬前導系列皮革外套。圖／摘自香奈兒官網

模特兒演繹香奈兒2026秋冬前導系列套裝與長靴。圖／摘自香奈兒官網

藍色菱格紋麂皮肩背包。圖／香奈兒提供

多彩花卉造型飾以白色琉璃珠長項鍊。圖／香奈兒提供

模特兒演繹香奈兒2026秋冬前導系列風衣。圖／摘自香奈兒官網

白色飾以花卉圖樣方巾。圖／香奈兒提供

米色羊羔毛CHANEL 25包小型款。圖／香奈兒提供

銀色復古造型太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

紅色CHANEL 25包款迷你款。圖／香奈兒提供

淺藍色保齡球包迷你款。圖／香奈兒提供

金色雙C LOGO寬手鐲。圖／香奈兒提供

黑白雙色瑪莉珍高跟鞋。圖／香奈兒提供

模特兒演繹香奈兒2026秋冬前導系列褲裝與鍊帶晚宴包。圖／摘自香奈兒官網

深米色麂皮保齡球包小型款。圖／香奈兒提供

黑色飾以深卡其色襪套造型運動鞋。圖／香奈兒提供

模特兒演繹香奈兒2026秋冬前導系列。圖／摘自香奈兒官網

白色琉璃珠飾以對稱金色圓珠項鍊。圖／香奈兒提供

玳瑁色飾以金色圓珠貓眼形太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

多彩條紋細版絲巾。圖／香奈兒提供

多彩麂皮拼接口蓋包。圖／香奈兒提供

模特兒演繹香奈兒2026秋冬前導系列。圖／摘自香奈兒官網

香奈兒2026秋冬前導系列大量運用丹寧材質。圖／摘自香奈兒官網

模特兒演繹香奈兒2026秋冬前導系列風衣。圖／摘自香奈兒官網

金色飾以雙C LOGO曲線造型耳環。圖／香奈兒提供

模特兒演繹紅色花卉造型耳環。圖／摘自香奈兒官網

紅色花卉造型耳環。圖／香奈兒提供