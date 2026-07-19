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百年建築新風貌！星巴克羅東林場店7月23日開幕 引爆朝聖打卡熱潮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林業署宜蘭分署攜手星巴克，把羅東林業園區超過百坪的日式木造長屋改造成全新地標，目前尚未開幕，詢問度就相當高，將成為百年歷史建築的朝聖打卡新地標。圖／宜蘭分署提供
林業署宜蘭分署攜手星巴克，把羅東林業園區超過百坪的日式木造長屋改造成全新地標，目前尚未開幕，詢問度就相當高，將成為百年歷史建築的朝聖打卡新地標。圖／宜蘭分署提供

農業部林業署宜蘭分署攜手星巴克，把羅東林業園區內超過百坪的日式木造長屋改造成全新地標，預計本月23日開幕，現場不僅完整修復歷史緣廊，更大量運用台灣檜木，要讓遊客在滿溢的木香與咖啡香中，體驗在地林業的百年風華。

這棟亮點建築由官方歷時8年修復，把昔日的招待所、宿舍與倉庫活化再生，除了在不破壞古蹟結構下導入現代咖啡服務，門市更將舊洗衣部規劃為自然史微型展，展出珍貴的標本與太平山調查史料，化身為貼近大眾日常的環境教育基地。

星巴克進駐的超高話題性，尚未開幕便掀起網路討論熱潮，尤其具有特色的歷史空間氛圍，預計將吸引更多觀光人潮。宜蘭分署表示，文化資產的保護並非封存現狀，而是在歷史基礎下讓它重新活化，該項修復工程獲多項國家建設獎，如今招商引資共創雙贏，民眾品嘗咖啡美味時能沉靜在百年歷史空間，感受檜木飄香，讓味覺視覺與嗅覺都獲得滿足。

星巴克進駐後將發揮集市效應，不少業者看好周邊活絡的綠色商機，紛紛探詢是否另有合作機會，希望能在這座充滿故事的森林園區中搶佔一席之地，加入文創新戰局。

林業分署最近又公告3處園區空間標租案，包括中正北路122巷的現代化建築，釋出建物包含現代化建築、日式雙併宿舍及獨具風味的木造防火倉庫，預計引入「森林主題餐飲」與「山林製造品牌店」，邀請民間創意團隊打造多元文化聚落。

林業署宜蘭分署攜手星巴克，把羅東林業園區超過百坪的日式木造長屋改造成全新地標，目前尚未開幕，詢問度就相當高，將成為百年歷史建築的朝聖打卡新地標。圖／宜蘭分署提供
林業署宜蘭分署攜手星巴克，把羅東林業園區超過百坪的日式木造長屋改造成全新地標，目前尚未開幕，詢問度就相當高，將成為百年歷史建築的朝聖打卡新地標。圖／宜蘭分署提供

星巴克 林業署 太平山

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