搶攻暑假商機 數碼寶貝+小魔女 DoReMi聯合快閃台中新光三越

搶攻暑假消費商機，「數碼寶貝」+「小魔女DoReMi」兩大巨作首次聯合快閃，即日起到8月17日，相聚新光三越台中中港店10樓天空劇場，不論男孩女孩，都可以在此尋找那段曾經的美好，一起澎湃地回味那個黃金年代。

另一方面，時尚插畫藝術家邱秉御(Ping Yu)也首次於中部舉辦個人藝術展，即日起至10月5日，於台中新光三越7樓Deco Gallery設計藝廊展出全新作品《她的姿態留白之光》。

這次共展出22件精緻的藝術作品，更包含2件首次曝光的創意媒材新作，展現藝術家獨具匠心的跨界藝術視野。

1999年「數碼寶貝」、「小魔女DoReMi」在日本首播後，即造成日本、台灣、韓國等世界各地廣大迴響與旋風，至今已走過25個年頭，人氣依舊，主角的精神及故事情節，一直陪伴著大家。

勇氣滿滿又強壯的亞古獸，此次化身超大絨毛氣球，可愛度報表。店內以主角及各型態的數碼寶貝裝飾為主，滿滿的數碼氛圍，絕對讓人一秒掉進回憶漩渦，想起那段熱血的冒險。

而小魔女DoReMi商店區則以可愛魔幻的元素為主，不僅有充滿回憶的劇照展示，還有超可愛的絨毛大莉卡牆，呆萌的魔女莉卡模樣，絕對讓拍照拍到爆，跟著Doremi們充當魔女見習生，好好的感受這療癒的魔幻時刻。

活動再次攜手「紅玉滿赤心雞蛋糕」，推出全新造型雞蛋糕，好吃、好玩、又好拍。還有超人氣的公仔模型、一番賞、限量日貨，以及上百樣的獨家限定商品，數碼寶貝全新運動衣、運動襪、搖搖杯、神聖環戒指項鍊等帥氣實用單品。

小魔女DoReMi則新推出莉卡靠墊抱枕、小花隔熱手套、隨行冷水瓶、旋律轉換器行動電源等夢幻小物，要讓消費者盡興而歸(實際開賣時間依公告為準)。

除此之外，全球獨享限定特別企劃活動，每周推出不同的角色限定章，還有骨灰粉必收的每日限量滿額贈-造型閃亮胸章，不容錯過。加上消費滿666元就送活動限定明信片，滿888元又可以獲得超精緻冷燙壓克力吊飾，贈品皆數量有限，送完為止。

邱秉御憑藉獨特的暈染層疊覆蓋技法，創造出兼具細膩層次與奔放張力的藝術風格，在時尚插畫領域深受國際肯定，曾受邀多場國際精品指定插畫藝術家。

此次展覽《她的姿態．留白之光》，聚焦於女性姿態的流動與情感表現，透過光影、色彩與留白的巧妙運用，象徵女性情感的延伸與想像空間，展現女性姿態的無限可能。

本次展覽，更攜手義大利香氛品牌「CULTI MILANO」合作，以品牌經典香氛打造五感藝術體驗。觀者除了欣賞畫作，更能透過香氣與視覺相互交融，沉浸於光影、色彩與氣味所共同建構的展覽氛圍，感受藝術與生活美學的深度對話。

時尚插畫藝術家邱秉御(Ping Yu)首次於中部舉辦個人藝術展。記者宋健生／攝影