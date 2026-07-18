快訊

不到1千元！黃仁勳宴請日企 居酒屋推同款套餐「10道菜+無限暢飲」

量能恐不足…衛福部擬要求食用油留樣由政府檢驗 全台認證實驗室僅3家

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻暑假商機 數碼寶貝+小魔女 DoReMi聯合快閃台中新光三越

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
小魔女DoReMi商店區以可愛魔幻的元素為主，現場還有中部獨家限量販售。記者宋健生／攝影
小魔女DoReMi商店區以可愛魔幻的元素為主，現場還有中部獨家限量販售。記者宋健生／攝影

搶攻暑假消費商機，「數碼寶貝」+「小魔女DoReMi」兩大巨作首次聯合快閃，即日起到8月17日，相聚新光三越台中中港店10樓天空劇場，不論男孩女孩，都可以在此尋找那段曾經的美好，一起澎湃地回味那個黃金年代。

另一方面，時尚插畫藝術家邱秉御(Ping Yu)也首次於中部舉辦個人藝術展，即日起至10月5日，於台中新光三越7樓Deco Gallery設計藝廊展出全新作品《她的姿態留白之光》。

這次共展出22件精緻的藝術作品，更包含2件首次曝光的創意媒材新作，展現藝術家獨具匠心的跨界藝術視野。

1999年「數碼寶貝」、「小魔女DoReMi」在日本首播後，即造成日本、台灣、韓國等世界各地廣大迴響與旋風，至今已走過25個年頭，人氣依舊，主角的精神及故事情節，一直陪伴著大家。

勇氣滿滿又強壯的亞古獸，此次化身超大絨毛氣球，可愛度報表。店內以主角及各型態的數碼寶貝裝飾為主，滿滿的數碼氛圍，絕對讓人一秒掉進回憶漩渦，想起那段熱血的冒險。

而小魔女DoReMi商店區則以可愛魔幻的元素為主，不僅有充滿回憶的劇照展示，還有超可愛的絨毛大莉卡牆，呆萌的魔女莉卡模樣，絕對讓拍照拍到爆，跟著Doremi們充當魔女見習生，好好的感受這療癒的魔幻時刻。

活動再次攜手「紅玉滿赤心雞蛋糕」，推出全新造型雞蛋糕，好吃、好玩、又好拍。還有超人氣的公仔模型、一番賞、限量日貨，以及上百樣的獨家限定商品，數碼寶貝全新運動衣、運動襪、搖搖杯、神聖環戒指項鍊等帥氣實用單品。

小魔女DoReMi則新推出莉卡靠墊抱枕、小花隔熱手套、隨行冷水瓶、旋律轉換器行動電源等夢幻小物，要讓消費者盡興而歸(實際開賣時間依公告為準)。

除此之外，全球獨享限定特別企劃活動，每周推出不同的角色限定章，還有骨灰粉必收的每日限量滿額贈-造型閃亮胸章，不容錯過。加上消費滿666元就送活動限定明信片，滿888元又可以獲得超精緻冷燙壓克力吊飾，贈品皆數量有限，送完為止。

邱秉御憑藉獨特的暈染層疊覆蓋技法，創造出兼具細膩層次與奔放張力的藝術風格，在時尚插畫領域深受國際肯定，曾受邀多場國際精品指定插畫藝術家。

此次展覽《她的姿態．留白之光》，聚焦於女性姿態的流動與情感表現，透過光影、色彩與留白的巧妙運用，象徵女性情感的延伸與想像空間，展現女性姿態的無限可能。

本次展覽，更攜手義大利香氛品牌「CULTI MILANO」合作，以品牌經典香氛打造五感藝術體驗。觀者除了欣賞畫作，更能透過香氣與視覺相互交融，沉浸於光影、色彩與氣味所共同建構的展覽氛圍，感受藝術與生活美學的深度對話。

時尚插畫藝術家邱秉御(Ping Yu)首次於中部舉辦個人藝術展。記者宋健生／攝影
時尚插畫藝術家邱秉御(Ping Yu)首次於中部舉辦個人藝術展。記者宋健生／攝影

勇氣滿滿又強壯的亞古獸，此次化身超大絨毛氣球，可愛度報表。記者宋健生／攝影
勇氣滿滿又強壯的亞古獸，此次化身超大絨毛氣球，可愛度報表。記者宋健生／攝影

新光三越

延伸閱讀

FOOD超人闖進動畫世界 親子互動展首度公開創作祕密

限定門市販售！7-ELEVEN再度攜手「BEAMS DESIGN」推19款獨家新品

台中一秒穿越到米蘭？ Melody殷悅氣質站台Valextra台中新光三越專門店

可以喝的畢卡索！SPEY超狂聯名拼畫組 翻玩億元名畫限量開搶

相關新聞

第四屆500Young / 不只是好吃！500Young論壇揭「回頭客」養成術

長年關注青年世代與多元議題的質感媒體《500輯》，與永豐金控共同主辦的第四屆「500Young」頒獎典禮，7月17日於三創生活園區登場，並於隔日舉辦青年論壇暨工作坊。以1990年後世代為主角的「500Young」，今年涵蓋插畫、藝術、服務、音樂、文學、演繹、永續、設計、餐飲及科技創新等10個領域，選出兼具傑出表現與未來潛力的青年得主。

「小林同學」林昀儒站台！CITIZEN光動能50年 四日快閃南港Lalaport

CITIZEN為慶祝Eco-Drive光動能50週年，選在7月17日至20（一）日於LaLaport南港設置形象特展，現場同時推出50周年限定款「PHOTON」腕表，將知名的光學「雙縫實驗」（Double-slit experiment）化為設計語言，透過層疊狹縫面板與結構色盤面，轉譯為手表面盤的層次與流動。

為下一輪大思想家而生的行動辦公室 MONTBLANC米蘭發表2027春夏皮件

米蘭男裝周期間，為慶祝皮件系列誕生百周年，萬寶龍舉辦了大型的2027春夏皮件系列發表，除邀請多位名人、品牌大使親臨現場，並以皮革為手段打造了體驗式的皮革藝術裝置，別出心裁、更領人感受皮革、書寫、自然場域的多元互動可能。

郭元益160周年出大招！顏伯駿操刀 鳳小岳、馬世芳等名人寫下台灣味

中秋送禮不只是比拚口味，今年更吹起文化與設計風。創立滿160年的郭元益推出周年限定伴手禮盒「時味。島嶼 Taste of Time」，首度攜手知名設計師顏伯駿打造全新視覺，並邀集作家楊富閔、音樂人馬世芳、飲食作家盧怡安、演員作家鄧九雲及品牌代言人鳳小岳等跨界創作者，以文字分享屬於自己的糕餅記憶，希望把台灣百年飲食文化化作一份能閱讀、也能品味的中秋禮。

「HOMEE合宜家居」疑無預警倒閉 北市已接獲3件申訴

電商「HOMEE合宜家居」疑無預警倒閉，北市法務局消保昨天下午會同商業處派員赴合宜家居股份有限公司登記地址聯合稽查，辦公現場大門深鎖，且據大樓現場管理人員表示該公司近期已無人進出。消保官籲消費者，盡速申辦爭議款及支付命令。

父親節蛋糕「造型」取勝！4大品牌推創意限定款 還可抽人氣3C大獎

8月8日父親節將至，各大餐飲、甜點品牌紛紛推出限定美食與優惠，從德式海陸大餐、成熟系蛋糕，到清涼薄荷巧克力甜點與造型蛋糕一次登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。